НБА: «Сирітський Бруклін» зупиняє переможну ходу «Лейкерс»



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Битва тітанів - версія НБА Lakers

Огляд матчів 10 березня в НБА

«Лейкерс» – «Бруклін» 102:104

«Нетс» контролювали весь матч з лідером Заходу, але в кінці гри ледь її не програли, але ЛеБрон Джеймс (29 очок+12 підбирань+9 передач, 12/22 з гри, 4/9 - з-за дуги) та Девіс (26+8, 9/19, 4/8) свої кидки на останніх секундах змарнували.

104:102 - новий тренер бруклінців Жак Вон святкує перемогу, асистували йому Дінвідді (23+4+7) та Каріс Леверт (22+7+4). Дюрант та Ірвінг можуть трохи порадіти, що й без них «сирітський Бруклін» чогось вартий

«Індіана» – «Бостон» 111:114

Перемога офіційно дала «Селтікс» путівку до плей-офф, де зе-команда буде грати шостий рік поспіль.

«Г’юстон» – «Міннесота» 117:111

«Вашингтон» – «Нью-Йорк» 122:115

«Портленд» – «Фінікс» 121:105

«Голден Стейт» – «Кліпперс» 107:131

«Мемфіс» – «Орландо» 115:120

«Сан-Антоніо» – «Даллас» 119:109

«Чикаго» – «Клівленд» 108:103

В ніч з середи на четвер, 12 березня, в НБА зіграють 6 матчів