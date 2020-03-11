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    НБА: «Сирітський Бруклін» зупиняє переможну ходу «Лейкерс»

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    Битва тітанів - версія НБА - НБА: «Сирітський Бруклін» зупиняє переможну ходу «Лейкерс»
    Битва тітанів - версія НБА
    Lakers

    Огляд матчів 10 березня в НБА

    «Лейкерс» – «Бруклін» 102:104

    «Нетс» контролювали весь матч з лідером Заходу, але в кінці гри ледь її не програли, але ЛеБрон Джеймс (29 очок+12 підбирань+9 передач, 12/22 з гри, 4/9 - з-за дуги) та Девіс (26+8, 9/19, 4/8) свої кидки на останніх секундах змарнували.

    104:102 - новий тренер бруклінців Жак Вон святкує перемогу, асистували йому Дінвідді (23+4+7) та Каріс Леверт (22+7+4). Дюрант та Ірвінг можуть трохи порадіти, що й без них «сирітський Бруклін» чогось вартий

    «Індіана» – «Бостон» 111:114

    Перемога офіційно дала «Селтікс» путівку до плей-офф, де зе-команда буде грати шостий рік поспіль.

    «Г’юстон» – «Міннесота» 117:111

    «Вашингтон» – «Нью-Йорк» 122:115

    «Портленд» – «Фінікс» 121:105

    «Голден Стейт» – «Кліпперс» 107:131

    «Мемфіс» – «Орландо» 115:120

    «Сан-Антоніо» – «Даллас» 119:109

    «Чикаго» – «Клівленд» 108:103

    В ніч з середи на четвер, 12 березня, в НБА зіграють 6 матчів

    баскетбол Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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