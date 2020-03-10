НБА: «Атланта» перемагає «Шарлотт» у трілері з двома овертаймами



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Огляд матчів НБА за 9 березня

«Атланта» – «Шарлотт» 143:138 2OT

Рівна битва двох східних аутсайдерів виявила переможців лише у другому овертаймі. У «Хорнетс» тягнули Террі Розір (40 очок, 15/26 з гри, 8/13 з-за дуги), Девонте Грем (27+4 підбирання+10 передач+4 перехоплення, 9/26) та Калеб Мартін (23, 8/10, 5/6), а у «Гоукс» - Трей Янг (31+4+16, 11/25, 6/13). У всіх згаданих панів не стало сили на додатковий час, проте вони були у атлантців Джона Коллінза (28+11, 12/13) та Кема Реддіша (22+7, 8/14, 3/8).

«Денвер» – «Мілвокі» 109:95

«Бакс» виставили другий склад і отримали на горіхи, ну, хоч Кайл Корвер (23+4+4, 8/15, 5/11) згадав - як воно - грати у баскетбол на рівні НБА.

У «Мілвокі» третя поразка в чотирьох іграх - найгірша серія в сезоні від команда, що хотіла побити рекорд «Голден Стейт»

«Юта» – «Торонто» 92:101

Чемпіони вели гру й здобули перемогу, якби не травма на початку зустрічі діючого кращого гравця тижня - Нормана Пауелла- було б взагалі все ОК.

Топ-5 матчів 9 березня Автор: NBA





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