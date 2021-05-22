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    Не Левандовський і не Мессі. Названо найкращого футболіста сезону

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    Карім Бензема проводить найкращий сезон у кар'єрі - Не Левандовський і не Мессі. Названо найкращого футболіста сезону
    Карім Бензема проводить найкращий сезон у кар'єрі
    Фото з відкритих джерел

    Лауреатом став нападник мадридського «Реала» Карім Бензема

    Найкращим футболістом сезону в Європі став 33-річний французький нападаючий мадридського «Реала» Карім Бензема. Нагорода вручається французьким журналом Onze Mondial. Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

    У голосуванні йому вдалося випередити аргентинського форварда «Барселони» Ліонеля Мессі, який набрав 20,1% голосів, і найкращого голеадора сезону Роберта Левандовського з мюнхенської «Баварії» (11,3%). Самому Каріму голоси віддали 47,3% респондентів.

    Карім Бензема став футболістом року. Фото ФК Реал
    Карім Бензема став футболістом року. Фото ФК Реал

    У поточному сезоні Бензема взяв участь в 45 зустрічах за «Реал» у всіх турнірах, в яких відзначився 29 забитими м'ячами і 8 результативними передачами. У Мессі в 48 матчах 38 голів і 14 ассистов, а у Левандовського – 47 забитих м'ячів і 9 гольових передач в 39 іграх.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду Ліонель Мессі Карім Бензема Роберт Левандовскі
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    Не Левандовський і не Мессі. Названо найкращого футболіста сезону