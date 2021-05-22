Не Левандовський і не Мессі. Названо найкращого футболіста сезону

Лауреатом став нападник мадридського «Реала» Карім Бензема

Найкращим футболістом сезону в Європі став 33-річний французький нападаючий мадридського «Реала» Карім Бензема. Нагорода вручається французьким журналом Onze Mondial. Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

У голосуванні йому вдалося випередити аргентинського форварда «Барселони» Ліонеля Мессі, який набрав 20,1% голосів, і найкращого голеадора сезону Роберта Левандовського з мюнхенської «Баварії» (11,3%). Самому Каріму голоси віддали 47,3% респондентів.

Карім Бензема став футболістом року. Фото ФК Реал

У поточному сезоні Бензема взяв участь в 45 зустрічах за «Реал» у всіх турнірах, в яких відзначився 29 забитими м'ячами і 8 результативними передачами. У Мессі в 48 матчах 38 голів і 14 ассистов, а у Левандовського – 47 забитих м'ячів і 9 гольових передач в 39 іграх.