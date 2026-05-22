Ломаченко дізнався, чи отримає бій проти Наваррете

Президент WBO готовий дати шанс українському боксеру

Президент Світової боксерської організації (WBO) Густаво Олівері прокоментував шанси українця Василя Ломаченка, який поновлює кар'єру професійного боксера, отримати бій проти Емануеля Наваррете. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу WBO.

Що сказав президент WBO

Голова WBO вважає, що український боксер напряму отримає бій проти Емануеля Наваррете завдяки своїм досягненням у боксі.

«Ломаченко повернувся. Якщо він захоче битися у другій напівлегкій вазі проти Наваррете, я впевнений, що Виконавчий комітет WBO одноголосно схвалить це рішення. Звісно, якщо буде подано клопотання про погодження бою Ломаченка з ним напряму, з огляду на його професійні заслуги – олімпійський призер, чемпіон у кількох вагових категоріях, суперчемпіон WBO, майбутній член Зали слави», – заявив Олівері.

WBO President Gustavo Olivieri reiterated that, should Team Loma formally seek a direct shot at Emanuel “Vaquero” Navarrete, the matter would receive serious consideration from the Executive Committee given Lomachenko’s legacy as a 3-Division WBO World Champion and one of the… pic.twitter.com/ZJy3qTcU3P — WBO (@WorldBoxingOrg) — WBO (@WorldBoxingOrg) May 21, 2026

Що відомо про повернення в бокс Ломаченка

Ломаченко вже визначився з першим суперником, з яким хоче провести бій після відновлення кар'єри. За інформацією журналіста Майка Коппінджера, Ломаченко зацікавлений лише у великих поєдинках. Першим суперником, з яким хоче провести бій українець – чинний чемпіон світу за версіями WBO та IBF у другій напівлегкій вазі Емануель Наваррете.

Наваррете провів останній бій наприкінці лютого проти Едуардо Нуньєса, у якому переміг технічним нокаутом в 11-му раунді та відібрав у нього пояс IBF у другій напівлегкій вазі. Наразі невідомо, у якій ваговій категорії проведуть поєдинок боксери, якщо досягнуть домовленості.

Ще одним суперником, з яким Ломаченко не виключає можливості провести поєдинок, є Джервонта Девіс. Американець – ексчемпіон світу у легкій вазі за версією WBA. Однак станеться це у разі перемоги українця над Наваррете

Перемовини щодо бою Девіса з Ломаченком проходили ще наприкінці 2024 року. Однак тоді про поєдинок домовитися не вдалося, а сам українець через кілька місяців оголосив про завершення кар'єри через травму спини.

Сам Девіс востаннє виходив у ринг ще рік тому проти Ламона Роача-молодшого. Той бій закінчився внічию та збереженням (на той момент) титулу чемпіона світу. Після цього американський боксер планував провести бій з Джейком Полом, проте його скасували через звинувачення Джервонти у домашньому насильстві.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу в легкій вазі Кейшон Девіс також хоче провести бій з Василем Ломаченком. Американець заявив, що хоче битись із Ломаченком і для цього він готовий навіть приїхати в Україну.