Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Усик після перемоги розповів, що його донька дивилася бій в укритті

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Усик після перемоги розповів, що його донька дивилася бій в укритті
Олександр Усик переміг Ріко Верховена
фото: Getty Images
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Усик: Зараз в Україні летять бомби, мої люди зараз сидять в укриттях

Олександр Усик прокоментував свою перемогу над Ріко Верховена в єгипетській Гізі. Про це повідомляє «Главком».

«Для мене це дуже важливо. Але я знаю, що зараз в Україні летять бомби, мої люди зараз сидять в укриттях. Моя сім’я, моя донька – в укритті. Вона надіслала мені повідомлення: «Тату, я тебе люблю. Ти переміг. Мені страшно». Я сказав: «О Боже мій… Дуже дякую».

Моя команда, я вас люблю. Ви – найкращі. Катерино, моя дружино, я тебе люблю. Ти – моє життя, ти – моє серце», – заявив Усик.

Нагадаємо, чемпіон світу Олександр Усик здолав нідерландця Ріко Верховена.

Бій складався доволі непросто для українця.

У восьмій трихвилинці Верховен кілька разів тривожно поцілив правою рукою. Лише під кінець відрізку чемпіон хевівейту зумів викинути кілька непоганих ударів лівою. Та з цими випадами Усика нідерландець впорався.

Під час дев'ятого раунду втома підкралася до обох бійців. Тим не менше і українець, і Верховен продовжили спроби атакувати. У такій ситуації будь-яка помилка могла стати фатальною.

Усик у десятій трихвилинці Усик провів серію влучних ударів і навіть струсонув нідерландського кікбоксера. Та той витримав цей випад і навіть непогано контратакував.

Одинадцятий раунд приніс успіх українському чемпіону. Усик нарешті дістав щелепу Верховена та відправив того в стан, із якого в поєдинок уже не повертаються. Рефері просто зупинив подальше побиття нідерландця.

Теги: бокс Олександр Усик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Флойд Мейвезер 27 червня в столиці Греції проведе поєдинок проти кікбоксера Майка Замбідіса
Послідовник Усика. Ще один легендарний боксер проведе бій проти кікбоксера
24 квiтня, 13:18
Ентоні Джошуа планує провести у 2026 році два бої
Промоутер Джошуа підтвердив підготовку свого підопічного до бою з Ф'юрі
27 квiтня, 14:49
Київстар ТБ став офіційним транслятором бою Олександр Усик – Ріко Верховен
Де дивитися бій Усик – Верховен: визначився транслятор поєдинку
29 квiтня, 11:41
Денис Берінчик чекає підтвердження інформації щодо свого наступного бою
Берінчик зізнався, чи планує завершувати кар’єру
30 квiтня, 16:13
Олександр Усик може стати найбільшим викликом у кар’єрі Девіда Бенавідеса
Батько потенційного суперника Усика зробив гучну заяву
5 травня, 17:22
Олександр Усик і Ріко Верховен битимуться за спеціальний пояс WBC «Король Нілу»
Переможець бою Усик – Верховен отримає унікальний пояс
9 травня, 18:56
Хижняк під час перерви від олімпійського боксу встигнув дебютувати в професійному рингу
Олімпійський чемпіон Хижняк переможно повернувся в аматорський бокс
19 травня, 10:00
У протистоянні проти Верховена Усик захищатиме титул WBC
Усик – Верховен: де дивитися бій за звання чемпіона світу
Вчора, 09:35
Даніель Лапін зазнав поразки в Єгипті
Лапін програв нокаутом у розігріві перед боєм Усика
Вчора, 20:48

Новини

Усик після перемоги розповів, що його донька дивилася бій в укритті
Усик після перемоги розповів, що його донька дивилася бій в укритті
Усик важким нокаутом переміг Верховена в Гізі
Усик важким нокаутом переміг Верховена в Гізі
«Жирона» Циганкова та інших українців вилетіла з іспанської Ла Ліги
«Жирона» Циганкова та інших українців вилетіла з іспанської Ла Ліги
Усик прибув на поєдинок проти Верховена з традиційним талісманом
Усик прибув на поєдинок проти Верховена з традиційним талісманом
«Баварія» завдяки хет-трику Кейна здобула Кубок Німеччини
«Баварія» завдяки хет-трику Кейна здобула Кубок Німеччини
Усик підтримав Лапіна після несподіваної поразки
Усик підтримав Лапіна після несподіваної поразки

Новини

Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Вчора, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Вчора, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Вчора, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Вчора, 02:12
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
22 травня, 09:25

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua