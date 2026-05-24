Усик після перемоги розповів, що його донька дивилася бій в укритті

Усик: Зараз в Україні летять бомби, мої люди зараз сидять в укриттях

Олександр Усик прокоментував свою перемогу над Ріко Верховена в єгипетській Гізі. Про це повідомляє «Главком».

«Для мене це дуже важливо. Але я знаю, що зараз в Україні летять бомби, мої люди зараз сидять в укриттях. Моя сім’я, моя донька – в укритті. Вона надіслала мені повідомлення: «Тату, я тебе люблю. Ти переміг. Мені страшно». Я сказав: «О Боже мій… Дуже дякую».

Моя команда, я вас люблю. Ви – найкращі. Катерино, моя дружино, я тебе люблю. Ти – моє життя, ти – моє серце», – заявив Усик.

Нагадаємо, чемпіон світу Олександр Усик здолав нідерландця Ріко Верховена.

Бій складався доволі непросто для українця.

У восьмій трихвилинці Верховен кілька разів тривожно поцілив правою рукою. Лише під кінець відрізку чемпіон хевівейту зумів викинути кілька непоганих ударів лівою. Та з цими випадами Усика нідерландець впорався.

Під час дев'ятого раунду втома підкралася до обох бійців. Тим не менше і українець, і Верховен продовжили спроби атакувати. У такій ситуації будь-яка помилка могла стати фатальною.

Усик у десятій трихвилинці Усик провів серію влучних ударів і навіть струсонув нідерландського кікбоксера. Та той витримав цей випад і навіть непогано контратакував.

Одинадцятий раунд приніс успіх українському чемпіону. Усик нарешті дістав щелепу Верховена та відправив того в стан, із якого в поєдинок уже не повертаються. Рефері просто зупинив подальше побиття нідерландця.