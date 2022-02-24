Брати Клички звернулися до українців: відео

Кличко: «Сьогодні відбувається велика трагедія – не тільки для України, а й для Європи та світу».

Брати Клички Віталій та Володимир через трагічні події в Україні звернулися до українців. Мер столиці зазначив, що міська влада докладає максимум зусиль для захисту столиці України.

«Сьогодні відбувається велика трагедія – не тільки для України, а й для Європи та світу. Збройні сили України героїчно боронять нашу землю. Ми в Києві забезпечуємо функціонування критичної інфраструктури столиці. Робимо все для захисту нашого міста.

Витримка і рішучість. Єднання і холодний розум! Тільки там вистоїмо! Слава Україні!», – написав Віталій Кличко у Facebook.

Нагадаємо, у Києві 24 лютого утворилися величезні черги біля аптек, супермаркетів, банкоматів та на автозаправних станціях.

Люди шикуються біля банкоматів, аптек, магазинів. На автозаправних станціях спостерігаються скупчення машин.

Кияни намагаються зняти гроші та запастися всім необхідним на тлі вторгнення Росії в українські міста.

Нагадаємо, через російський напад сьогодні Київ став у заторах (фото) . Також воєнний стан: у Києві черги до заправок, банкоматів та магазинів (фото) .