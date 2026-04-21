Французький тінейджер після порятунку з пожежі в Швейцарії підписав контракт з клубом

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Французький тінейджер після порятунку з пожежі в Швейцарії підписав контракт з клубом
Французький футболіст перебуває у системі «Метца» понад десять років
фото: ФК «Метц»

Таїріс Дус Сантуш став сильнішим після того, як ледь не загинув у Кран-Монтані

19-річний захисник Таїріс Дус Сантуш підписав свій перший професійний контракт із клубом французької Ліги 1 «Метц», що стало знаковим етапом його повернення до життя після боротьби за життя у Швейцарії. Про це повідомляє «Главком».

За крок від смерті

Молодий футболіст, який перебуває в системі клубу з восьмирічного віку, став одним із тих, кому вдалося вижити під час масштабної пожежі в барі на швейцарському гірському курорті Кран-Монтана в січні 2026 року. Та катастрофа забрала життя 41 людини і стала однією з найтрагічніших подій зимового сезону в регіоні. Сам Дус Сантуш опинився серед постраждалих: він отримав серйозні ушкодження та провів довгі місяці в лікарні, проходячи через складну фізичну та психологічну реабілітацію. Лікарі відзначали, що процес відновлення вимагав не лише лікування травм, а й тривалої роботи з фахівцями для подолання наслідків пережитого стресу.

Попри всі труднощі, футболіст зумів повернутися до повноцінних тренувань і поступово набрати форму. У клубі підкреслюють його силу характеру, адже шлях від лікарняного ліжка до футбольного поля виявився надзвичайно складним і вимагав максимальної самовіддачі. Підписана угода розрахована на один рік і діятиме до 2027 року, що свідчить про довіру тренерського штабу до гравця та віру в його подальший прогрес. Уже зараз Дус Сантуш робить перші кроки після повернення: він встиг зіграти за резервний склад «Метца» в нещодавньому матчі проти «Баланя», де отримав ігрові хвилини та поступово входить у змагальний ритм.

Амбітні плани футболіста

На додачу до спортивних здобутків, Дус Сантуш готується до виходу своєї автобіографічної книги «Секунда, щоб відродитися», створеної у співавторстві з Арно Рамзі. У мемуарах, реліз яких запланований на початок травня, детально описано фатальну ніч новорічних святкувань, боротьбу за виживання та шлях відновлення професійної форми після травми. Попри особистий успіх гравця, його команда «Метц» зараз перебуває в непростому становищі, посідаючи останнє місце в турнірній таблиці Ліги 1 із 15 очками після 30 матчів. Сам Дус Сантуш наголошує, що пережите випробування зробило його сильнішим і навчило ніколи не здаватися, висловлюючи підтримку всім, хто продовжує свою власну боротьбу.

