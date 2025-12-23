Юркевічус оформила дабл-дабл у грі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу

Юркевічус набрала 14 очок та зібрала 17 підбирань

Українські легіонерки провели чергові поєдинки за свої баскетбольні клуби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Хапоель» Беер-Шева в чемпіонаті Ізраїлю програв «Еліцур» Рамлі 70:94. Тетяна Юркевічус в цьому матчі зіграла 30 хвилин, набрала 14 очок (7/16 двоочкові, 0/1 триочкові), зібрала 17 підбирань, зробила 3 передачі, 1 перехоплення, 1 блок при 2 фолах та 1 втраті.

В NCAA «Огайо Стейт» обіграв «Вестерн Мічіган» 95:47. Даша Бірюк в цьому матчі відіграла 10 хвилин, набрала 2 очка (1/1 двоочкові, 0/2 триочкові), зробила 3 підбирання, 1 передачу, 2 перехоплення, 1 блок-шот при 1 втраті та 2 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0