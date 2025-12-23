Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Юркевічус оформила дабл-дабл у грі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Юркевічус оформила дабл-дабл у грі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу
«Хапоель» Беер-Шева Юркевічус в чемпіонаті Ізраїлю програв «Еліцур» Рамлі

Юркевічус набрала 14 очок та зібрала 17 підбирань

Українські легіонерки провели чергові поєдинки за свої баскетбольні клуби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Хапоель» Беер-Шева в чемпіонаті Ізраїлю програв «Еліцур» Рамлі 70:94. Тетяна Юркевічус в цьому матчі зіграла 30 хвилин, набрала 14 очок (7/16 двоочкові, 0/1 триочкові), зібрала 17 підбирань, зробила 3 передачі, 1 перехоплення, 1 блок при 2 фолах та 1 втраті.

В NCAA «Огайо Стейт» обіграв «Вестерн Мічіган» 95:47. Даша Бірюк в цьому матчі відіграла 10 хвилин, набрала 2 очка (1/1 двоочкові, 0/2 триочкові), зробила 3 підбирання, 1 передачу, 2 перехоплення, 1 блок-шот при 1 втраті та 2 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одні з найсильніших гравчиням в історії жіночого баскетболу, Бріанна Стюарт та Келсі Плам, активно виступають за рівність в оплаті у спорті
Гравчині Жіночої НБА готові протестувати на матчах Ліги
19 грудня, 13:40
Коваль допомогла LSU Тайгерс обіграти Морган Стейт з рахунком 91:33
Коваль допомогла своєму клубу здобути розгромну перемогу у грі NCAA
17 грудня, 11:57
Ковляр за 27 хвилин набрав 12 очок, віддав 1 передачу, зробив 3 перехоплення
Ковляр набрав 12 очок у грі Єврокубку
17 грудня, 10:49
Ягупова минулого сезону увійшла до складу символічної збірної Євроліги, граючи за «Валенсію»
Стало відомо, де може продовжити кар'єру Ягупова після відходу з «Валенсії»
4 грудня, 20:20
GGBET запускає новий тип ставок
GGBET запускає новий тип ставок Реклама
4 грудня, 20:08
«Суспільне Спорт» транслюватиме поєдинок Україна – Данія
Україна – Данія: де дивитися гру кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
30 листопада, 11:52
Родина Хардіка вважає, що у трагедії винні чиновники
Баскетболіст молодіжної збірної Індії загинув під час тренування: деталі трагедії
27 листопада, 14:25
Суспільне Спорт покаже матчі чоловічої збірної у відборі на ЧС-2027
Грузія – Україна: де дивитися гру кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
27 листопада, 12:26
Команда українки програла лідеру групи «Коста-Мазнага» 56:80
Тиха набрала дев'ять очок у грі Серії А2 чемпіонату Італії
26 листопада, 13:08

Новини

Син ексгравця «Динамо» розповів пропагандистам, що продовжує бути громадянином Росії
Син ексгравця «Динамо» розповів пропагандистам, що продовжує бути громадянином Росії
Юркевічус оформила дабл-дабл у грі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу
Юркевічус оформила дабл-дабл у грі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу
Суд у Москві заочно арештував легендарного чемпіона світу
Суд у Москві заочно арештував легендарного чемпіона світу
Українські саночники вибороли бронзу на етапі юніорського Кубка світу
Українські саночники вибороли бронзу на етапі юніорського Кубка світу
Революція в УПЛ: УАФ повертає ще одну національну першість
Революція в УПЛ: УАФ повертає ще одну національну першість
Українські бадмінтоністки медалями завершили сезон
Українські бадмінтоністки медалями завершили сезон

Новини

Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua