Генштаб розкрив подробиці ураження ураження нафтопереробного заводу «Рязанський»

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Зафіксовано вибухи в районі цілі та масштабну пожежу на території підприємства
фото: Генштаб ЗСУ

«Рязанський» нафтопереробний завод є одним із найбільших у центральній частині РФ та належить компанії «Роснафта»

У ніч на 23 жовтня підрозділи Сил оборони України здійснили ураження стратегічного об’єкта росіян, задіяного у забезпеченні збройних сил РФ – нафтопереробного заводу «Рязанський». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що зафіксовано вибухи в районі цілі та масштабну пожежу на території підприємства.

«Рязанський» нафтопереробний завод є одним із найбільших у центральній частині РФ та належить компанії «Роснафта». Потужності підприємства передбачають переробку понад 17 млн тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні пальним військових формувань та логістичних ланцюгів забезпечення збройних сил окупантів. Виведення частини виробничих потужностей заводу з ладу знижує можливості російської армії у веденні бойових дій.

Крім того, цієї ж ночі українські ударні безпілотні системи уразили склад боєприпасів ворога в районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області. За наявною інформацією, ціль знищено, спостерігалися детонації та вибухи боєприпасів.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня у Рязані пролунала серія вибухів. Було атаковано Рязанський нафтопереробний завод та аеродром «Дягілєво».

Теги: нафта росія Генштаб

