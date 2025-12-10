Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Нейтральна російська тенісистка Шнайдер хоче отримати орден особисто з рук Путіна

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Нейтральна російська тенісистка Шнайдер хоче отримати орден особисто з рук Путіна
У минулому році Шнайдер разом із іншою росіянкою Андрєєвою виборола срібні медалі Олімпійських ігор у Парижі

У вересні Путін підписав указ про нагородження тенісистки орденом «За заслуги перед Вітчизною» І ступеня

Нейтральна російська тенісистка Діана Шнайдер сподівається незабаром отримати орден «За заслуги перед Вітчизною» особисто від диктатора Володимира Путіна. Про це вона розповіла російським пропагандистам, інформує «Главком».

У вересні диктатор Путін підписав указ про нагородження тенісистки орденом «За заслуги перед Вітчизною» І ступеня за «заслуги у розвитку фізичної культури та спорту та багаторічну сумлінну роботу».

«Вітань було дуже багато. Більше вітали, звичайно, через батьків. Все-таки дорослі люди більше розуміють ціну цьому ордену. Мені дуже приємно, що глава держави відзначив наші заслуги. Сподіваюся незабаром отримати нагороду особисто», – сказала спортсменка.

У минулому році Шнайдер разом із іншою росіянкою Міррою Андрєєвою виборола срібні медалі Олімпійських ігор у Парижі в парному розряді. 

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Теги: теніс путін росія спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні, 8 грудня, молодіжна збірна України зіграє проти однолітків із Норвегії.
Молодіжна збірна України з перемоги стартувала на чемпіонаті світу з хокею
8 грудня, 09:51
У Саратовській області РФ прогриміли вибухи
У Саратовській області РФ прогриміли вибухи
7 грудня, 05:23
Партизани зламали сайт
Партизани «Атеш» здійснили кібератаку на головний сайт мобілізації у РФ
3 грудня, 14:59
Нинішній раунд переговорів, схоже є грою американців у те, що вони готові промацувати договороздатність росіян і поки не дотискають Україну
Переговори у Маямі. Навіщо Путін імітував поїздку на фронт?
2 грудня, 11:11
Загалом у кар’єрі Ярослав має 28 перемог у 29 поєдинках у ММА
Стала відома дата дебюту Амосова у UFC
24 листопада, 14:06
Рубіо запевняє, що «мирний план» був розроблений у США
Мирний план від Трампа. Питання до юристів
23 листопада, 13:18
РФ перекидає мобілізованих з окупованих територій до штурмових рот з високими втратами
РФ перекидає мобілізованих з окупованих територій до штурмових рот з високими втратами
19 листопада, 05:29
28-річний Коростильов після цієї світової першості має у своєму доробку 28 медалей чемпіонатів світу і Європи
Україна завершила чемпіонат світу з кульової стрільби у десятці найсильніших
18 листопада, 22:35
США повільно реагували на нові загрози
«Вступаємо в третю ядерну епоху»: США заявили про початок нових перегонів озброєнь
18 листопада, 07:18

Новини

Юнацька збірна України з футболу дізналася суперників у відборі Євро-2026 (U-19)
Юнацька збірна України з футболу дізналася суперників у відборі Євро-2026 (U-19)
Кулішенко відіграв 13 хвилин у матчі у Північно-європейської баскетбольної ліги
Кулішенко відіграв 13 хвилин у матчі у Північно-європейської баскетбольної ліги
Нейтральна російська тенісистка Шнайдер хоче отримати орден особисто з рук Путіна
Нейтральна російська тенісистка Шнайдер хоче отримати орден особисто з рук Путіна
День проривів на останніх хвилинах: усі результати Ліги чемпіонів за 9 грудня
День проривів на останніх хвилинах: усі результати Ліги чемпіонів за 9 грудня
Вершник Продан здобув нагороду етапу Кубка світу
Вершник Продан здобув нагороду етапу Кубка світу
Двоє російських баскетболістів погоріли на нелегальних ставках: деталі скандалу
Двоє російських баскетболістів погоріли на нелегальних ставках: деталі скандалу

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Сьогодні, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua