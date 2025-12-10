У минулому році Шнайдер разом із іншою росіянкою Андрєєвою виборола срібні медалі Олімпійських ігор у Парижі

У вересні Путін підписав указ про нагородження тенісистки орденом «За заслуги перед Вітчизною» І ступеня

Нейтральна російська тенісистка Діана Шнайдер сподівається незабаром отримати орден «За заслуги перед Вітчизною» особисто від диктатора Володимира Путіна. Про це вона розповіла російським пропагандистам, інформує «Главком».

У вересні диктатор Путін підписав указ про нагородження тенісистки орденом «За заслуги перед Вітчизною» І ступеня за «заслуги у розвитку фізичної культури та спорту та багаторічну сумлінну роботу».

«Вітань було дуже багато. Більше вітали, звичайно, через батьків. Все-таки дорослі люди більше розуміють ціну цьому ордену. Мені дуже приємно, що глава держави відзначив наші заслуги. Сподіваюся незабаром отримати нагороду особисто», – сказала спортсменка.

У минулому році Шнайдер разом із іншою росіянкою Міррою Андрєєвою виборола срібні медалі Олімпійських ігор у Парижі в парному розряді.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.