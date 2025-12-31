Головна Спорт Новини
Роналду вперше за багато часу залишився без хет-трику у календарному році

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Роналду вперше за багато часу залишився без хет-трику у календарному році
40-річний Роналду є п'ятиразовим переможцем Ліги чемпіонів, чемпіоном Європи, дворазовим переможцем Ліги націй
фото: Reuters

У 2025 році на рахунку португальця 41 забитий гол

Португальський нападник Кріштіану Роналду, який виступає за футбольний клуб «Аль-Наср» із Саудівської Аравії, завершив 2025 рік без хет-триків в офіційних матчах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spor.

Для Роналду це перший подібний випадок із 2009 року, коли він виступав за іспанський «Реал».

Загалом у 2025 році на рахунку португальця 41 гол.

40-річний Роналду є п'ятиразовим переможцем Ліги чемпіонів, чемпіоном Європи, дворазовим переможцем Ліги націй, найкращим бомбардиром в історії національних збірних, чемпіонатів Європи, Ліги чемпіонів, клубних чемпіонатів світу.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

