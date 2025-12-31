Тренери лідерів АПЛ не потиснули одне одному руку після матчу

Емері вирішив не чекати свого колегу після програного поєдинку

Після розгромної поразки «Астон Вілли» від лондонського «Арсеналу» (1:4) головний тренер бірмінгемців Унаї Емері опинився в центрі уваги через відмову від традиційного післяматчевого рукостискання з Мікелем Артетою. Про це повідомляє «Главком».

Одразу після фінального свистка іспанський фахівець, який раніше очолював «канонірів», попрямував до підтрибунного приміщення, не дочекавшись свого візаві. Відео інциденту швидко стало популярним, а вболівальники лондонського клубу розкритикували Емері за прояв неповаги.

Сам Емері на післяматчевій пресконференції спробував заспокоїти ситуацію, пояснивши свій поспіх побутовими причинами та особистою рутиною. За його словами, він деякий час чекав на Артету, але той був надто заклопотаний святкуванням перемоги зі своїм тренерським штабом. «Я трохи почекав, але Мікель був щасливий і обіймався зі своїми асистентами. Було холодно, тому я вирішив піти всередину. Для мене в цьому немає жодної проблеми», – додав наставник «Вілли».

Мікель Артета також не став роздмухувати конфлікт, зазначивши, що цей епізод є лише частиною гри і він не має жодних претензій до свого колеги. Поразка на «Емірейтс» перервала вражаючу 11-матчеву переможну серію «Астон Вілли», через що команда Емері тепер відстає від лідируючого «Арсеналу» на шість очок. Незважаючи на спроби тренерів згладити кути, британські медіа продовжують обговорювати цей жест як свідчення високої емоційної напруги у боротьбі за чемпіонський титул.

