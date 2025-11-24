Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стала відома дата дебюту Амосова у UFC

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Стала відома дата дебюту Амосова у UFC
Загалом у кар’єрі Ярослав має 28 перемог у 29 поєдинках у ММА
фото: Bellator

32-річний українець виступить на турнірі UFC Vegas 112, де його суперником стане американець Ніл Магні

Колишній чемпіон Bellator у напівсередній вазі українець Ярослав Амосов готується до свого дебюту в UFC. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BestFightPicks.

Поєдинок заплановано на 13 грудня: 32-річний українець виступить на турнірі UFC Vegas 112, де його суперником стане американець Ніл Магні.

Для Амосова це буде перший бій з березня цього року. Тоді він здобув дострокову перемогу над американцем Кертісом Міллендером на турнірі Cage Fury Fighting Championships 140 у Філадельфії.

Загалом у кар’єрі Ярослав має 28 перемог у 29 поєдинках у ММА. Єдиної поразки він зазнав у листопаді 2023-го від ямайця Джейсона Джексона – тоді Амосов втратив чемпіонський пояс Bellator.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: Ярослав Амосов MMA / UFC UFC спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через свою підтримку війни проти України Ларін був відсторонений від Олімпіади-2024
Тхеквондист Ларін, який закликав росіян допомагати армії РФ, здобув срібло чемпіонату Європи
Вчора, 11:23
Саютіна була присутня на щорічному посланні Путіна до Федеральних зборів
Конгрес українців Канади звернеться до ISU через допуск до змагань прихильниці Путіна
19 листопада, 11:22
Дегтярьов 1 листопада незаконно відвідав анексований Крим
МОК відмовився коментувати незаконний візит керівника російського спорту в анексований Крим
14 листопада, 14:14
Бідний: Продовжуємо роботу щодо відсторонення російських і білоруських терористів від міжнародних змагань
Міністр Бідний: Продовжуємо роботу щодо відсторонення російських терористів від змагань
13 листопада, 13:40
Росіяни і білоруси можуть змагатися на турнірах під егідою МПК з власною символікою, прапором та гімном
Понад 30 міністрів спорту засудили скандальне рішення МПК щодо Росії: текст заяви
13 листопада, 11:14
Златослава є представницею клубу «Rhythm Dance Club» у Боярці
Семирічна Верес виграла золото світової першості з бальних танців
12 листопада, 09:06
Себастьян Коу жорстко відреагував на скандал
Неочікувані проблеми: World Athletics виявило втрату понад мільйону євро
31 жовтня, 23:24
Спортсмени стоятимуть на п'єдесталі, який натхненний італійською майстерністю
Організатори Олімпіади-2026 представили дизайн п'єдесталу пошани
30 жовтня, 13:45
Олімпіада-2026 пройде в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого
Пропагандисти повідомили, чи буде Росія проводити альтернативну зимову Олімпіаду
27 жовтня, 15:30

Новини

Сайт Федерації баскетболу України припинив роботу через кібератаку
Сайт Федерації баскетболу України припинив роботу через кібератаку
Двоє українських баскетболістів проігнорували виклик до складу національної збірної
Двоє українських баскетболістів проігнорували виклик до складу національної збірної
Стала відома дата дебюту Амосова у UFC
Стала відома дата дебюту Амосова у UFC
В Ужгороді розпочався збір жіночої збірної України з футзалу
В Ужгороді розпочався збір жіночої збірної України з футзалу
Міжнародна федерація санного спорту визнала нейтральним атлетом рядового російської армії
Міжнародна федерація санного спорту визнала нейтральним атлетом рядового російської армії
«Титул для батька, який в ЗСУ». Олійникова увійшла до топ-100 рейтингу WTA
«Титул для батька, який в ЗСУ». Олійникова увійшла до топ-100 рейтингу WTA

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Сьогодні, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua