У Саратовській області РФ прогриміли вибухи
Під атакою БпЛА опинилось місто Енгельс
У ніч на 7 грудня у Саратовській області Росії пролунали вибухи. Напередодні у регіоні оголошували тривогу через загрозу безпілотників, пише «Главком».
За даними моніторингових каналів, у області працювала ППО, лунали потужні вибухи. Повідомляється, що під атакою БпЛА опинилось місто Енгельс.
💥💥 Атака на Енгельс. Працює пэ-вэ-о pic.twitter.com/Kw6LUY3jDr— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 7, 2025
Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х
Наслідки атаки наразі з боку окупаційної влади не розголошувались.
Нагадаємо, атака українських безпілотників на військовий аеродром «Енгельс» у Саратовській області 20 березня коштувала Російській Федерації щонайменше $960 млн.
Коментарі — 0