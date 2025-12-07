У Саратовській області РФ прогриміли вибухи

Під атакою БпЛА опинилось місто Енгельс

У ніч на 7 грудня у Саратовській області Росії пролунали вибухи. Напередодні у регіоні оголошували тривогу через загрозу безпілотників, пише «Главком».

За даними моніторингових каналів, у області працювала ППО, лунали потужні вибухи. Повідомляється, що під атакою БпЛА опинилось місто Енгельс.

Наслідки атаки наразі з боку окупаційної влади не розголошувались.

Нагадаємо, атака українських безпілотників на військовий аеродром «Енгельс» у Саратовській області 20 березня коштувала Російській Федерації щонайменше $960 млн.