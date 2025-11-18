Україна завершила чемпіонат світу з кульової стрільби у десятці найсильніших

28-річний Коростильов після цієї світової першості має у своєму доробку 28 медалей чемпіонатів світу і Європи

Традиційно сильний виступ від наших спортсменів

Збірна України завершила світову першість у Каїрі на дев'ятому місці медального заліку. Про це повідомляє «Главком».

Хоча цей чемпіонат світу став не надто результативним у контексті нагород, варто відзначити, що в Єгипті не були представлені змагання однієї з найбільш успішних дисциплін стрільби для українців – по рухомій мішені. Незважаючи на це, команда зуміла втретє поспіль фінішувати у десятці найсильніших. Зокрема, це стало можливим завдяки блискучому виступу Павла Коростильова, який став мультимедалістом з однією золотою, однією срібною та двома бронзовими нагородами в активі.

Усі медалісти чемпіонату світу-2025

Золото: Павло Коростильов – особиста першість у малокаліберному пістолеті центрального бою

Срібло: Павло Коростильов, Максим Городинець, Володимир Пастернак – командна першість у малокаліберному пістолеті центрального бою

Бронза: Максим Городинець – особиста першість у швидкострільному малокаліберному пістолеті

Бронза: Павло Коростильов – особиста першість у малокаліберному стандартному пістолеті

Бронза: Павло Коростильов, Віктор Банькін, Олег Омельчук – командна першість у довільному пістолеті

Інші потрапляння до десятки найсильніших

4 місце: Павло Коростильов – особиста першість у пневматичному пістолеті

4 місце: Павло Коростильов, Максим Городинець, Володимир Пастернак – командна першість у малокаліберному стандартному пістолеті

4 місце: Павло Коростильов, Максим Городинець, Володимир Пастернак – командна першість у малокаліберному швидкострільному пістолеті

5 місце: Павло Коростильов – особиста першість у довільному пістолеті

6 місце: Павло Коростильов, Віктор Банькін, Олег Омельчук – командна першість у малокаліберному пістолеті

10 місце: Сергій Куліш - особиста першість у малокаліберній гвинтівці з трьох положень

10 місце: Сергій Куліш, Марія Сташко - змішана командна першість у пневматичній гвинтівці

10 місце: Олег Омельчук – особиста першість у довільному пістолеті

Примітка Підкресленням виділені дисципліни, які входять до програми Олімпійських Ігор

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.