Партизани «Атеш» здійснили кібератаку на головний сайт мобілізації у РФ

Агентами було зламано систему, яка розсилає росіянам електронні повістки

Кіберпідрозділ партизанського руху спротиву «АТЕШ» провів кібератаку головного ключового сайту для проведення мобілізації у РФ. У Telegram-каналі «АТЕШ» повідомили, що сайт повністю виведений з ладу, передає «Главком».

Головною ціллю «АТЕШ» елементів системи - сайт «реестрповесток.рф». Завдяки цій системі влада РФ розсилає електронні повістки росіянам, що перебувають на військовому обліку. «У тому числі окупанти активно застосовують його на тимчасово захоплених українських територіях, щоб під загрозою репресій змусили українців вступати до їхньої армії», – йдеться у повідомленні.

Головною ціллю «АТЕШ» сайт «реестрповесток.рф». фото: АТЕШ/Telegram

Відомо, що рух спротиву російським окупантам «АТЕШ» працює проти російського режиму. Їхня діяльність розповсюджується на тимчасово окуповані території України та в Росії. Серед їхніх операції – диверсії на залізницях РФ, розвідки тощо.

Раніше Главком писав, що партизани руху спротиву «Атеш» повідомляли, про те, що з окупованої частини Херсонської області надходять повідомлення про масову втечу представників окупаційної влади. Працівники так званих «адміністрацій» та підконтрольні росіянам «депутати» з міст Гола Пристань, Каховка, Нова. За повідомленням «Атеш», зафіксовано активне перевезення не лише самих колаборантів, а й їхніх сімей. Основний напрямок втечі – окупований КримКаховка та Горностаївка почали поспіхом залишати свої робочі місця.

Також повідомлялося, що агенти партизанського руху «Атеш» провели успішну диверсію на залізничній розв’язці в районі селища Калініно під Ростовом-на-Дону.Внаслідок диверсії було знищено релейний шаф – ключовий елемент управління рухом, через що роботу ділянки повністю зупинили.