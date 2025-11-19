РФ перекидає мобілізованих з окупованих територій до штурмових рот з високими втратами

Вихідців із ТОТ першими виключають зі штатних списків і спрямовують у «м'ясні» підрозділи

Російське командування цілеспрямовано перекидає мобілізованих мешканців тимчасово окупованих територій (ТОТ) до так званих штурмових рот «М». Ці підрозділи використовують на найбільш небезпечних ділянках фронту, де фіксуються надзвичайно високі втрати. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає «Главком».

За даними ЦНС, саме вихідців із ТОТ першими виключають зі штатних списків і спрямовують у ці підрозділи. Формально цей перехід оформлюють як «перехід на контракт», проте мобілізовані, з якими вдалося зв’язатися, повідомляють, що підписання таких документів є примусовим. У разі відмови їх все одно переводять до іншої частини і зрештою направляють до штурмових рот.

У ЦНС наголошують, що для жителів окупованих територій ризики значно вищі. Їхній правовий статус у російській системі невизначений, тому будь-які гарантії чи процедури захисту фактично не застосовуються. У разі поранення або загибелі інтереси їхніх родин не захищаються, що дозволяє російському командуванню сприймати їх як «витратний матеріал».

Навколо штурмових рот «М» також сформувався тіньовий ринок. Мобілізовані та колишні в’язні намагаються уникнути відправлення туди, пропонуючи хабарі, суми яких сягають мільйона рублів. Для жителів ТОТ така можливість майже недоступна через відсутність російських документів, соціальних зв’язків та доступу до механізмів впливу. Саме тому вони є пріоритетними кандидатами для доукомплектування цих підрозділів.

Для мешканців ТОТ це становить пряму загрозу: будь-яка взаємодія з окупаційними установами, від оформлення документів до участі в «патріотичних заходах», може закінчитися примусовою відправкою на фронт.

Як повідомлялося, окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України.

За новими нормами, будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх сіл може отримати електронну повістку і повинен з’явитися до так званого «військкомату» протягом 30 днів. Окупаційні «військові комісаріати» вже отримали вказівки з Москви скласти списки чоловіків від 18 до 50 років, «придатних до служби».

До слова, російські спецслужби розпочали серію провокацій на тимчасово окупованих територіях, спрямованих проти мирного населення, щоб створити ілюзію «українських терактів».

В окупованому Луганську стався вибух – здетонувала замінована Bluetooth-колонка. Чоловік, який штовхнув пристрій, втратив ногу. Російська пропаганда одразу поширила версію, що нібито з колонки грала пісня «Океану Ельзи», намагаючись створити враження про «український слід».