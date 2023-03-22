«Ненавидять мене без причини». Білоруська тенісистка поскаржилася на ставлення українок

Соболенко: «Мені справді було погано, ніби я щось зробила»

Друга ракетка світу, білоруська тенісистка Аріна Соболенко повідомила, що зіткнулася з «ненавистю» у роздягальні, але сподівається, що напруженість у відносинах із українськими гравцями з часом спаде. Про це передає France24.

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«Мені було дуже важко зрозуміти, що є так багато людей, які справді ненавидять мене без причини, просто без причини. Я ж нічого не робила», – сказала вона.

24-річній білорусці спочатку було важко впоратися з атмосферою в роздягальні.

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«Мені справді було погано, ніби я щось зробила, і досі у мене натягнуті стосунки з деякими українськими дівчатками. Але я усвідомила, що це не моя вина, і я не зробила їм нічого поганого. Я майже впевнена, що решта російських та білоруських спортсменів українцям теж нічого не зробили», – розповідає Соболенко.

Спортсменка розповіла, що з деякими українськими тенісистками спілкується, але декого намагається уникати.

«Є деякі дівчата, які дуже агресивні щодо представників Білорусі. Тож я просто тримаюся від цього подалі», – додала вона.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація хокею продовжила відсторонення Росії та Білорусі від міжнародних змагань через що збірні країн-агресорок пропустять Чемпіонат світу-2024.