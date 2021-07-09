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    Ястремська перемогою відзначила повернення на корт після допінг-скандалу

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    Даяна Ястремська зіграла перший матч у році - Ястремська перемогою відзначила повернення на корт після допінг-скандалу
    Даяна Ястремська зіграла перший матч у році
    Фото з відкритих джерел

    Українська тенісистка вийшла до чвертьфіналу турніру в Гамбурзі

    Даяна Ястремська провела перший матч у році. На турнірі в Гамбурзі з призовим фондом $235 тисяч вона здолала польку Магдалену Френх – 7:6 (5), 6:1 і вийшла до чвертьфіналу турніру.

    В 1/4 фіналу 21-річна українка зіграє проти італійки Сари Еррані, яка зараз знаходиться на 105 місці в рейтингу.

    «Я дуже щаслива повернутися на корт. Таке відчуття, ніби я виграла свій перший турнір, якщо чесно. Я не грала з минулого листопада, мій теніс був нестабільним. Але рада, що зіграла, я можу тільки подякувати мою команду, мою сім'ю, які завжди були поруч, уболівальників.

    Я не знала, що буду першою сіяною на цьому турнірі. Ніяких цілей перед собою не ставлю, а просто хотіла повернутися і показати все, над чим я працювала. Основна мета для мене – просто грати», – розповіла Даяна після перемоги.

    Раніше одеситка добилася правди у справі, в якій її звинувачували у вживанні заборонених препаратів. Незалежний трибунал виніс рішення про те, що тенісистка порушила антидопінгові правила без будь-якої провини або недбалості з її боку. Термін дискваліфікації не застосовувався.

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    Теги: теніс Даяна Ястремська
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    Ястремська перемогою відзначила повернення на корт після допінг-скандалу