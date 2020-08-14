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    Німецький клуб став другим півфіналістом Ліги чемпіонів

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    Боротьба за м'яч у чвертьфіналі Ліги чемпіонів - Німецький клуб став другим півфіналістом Ліги чемпіонів
    Боротьба за м'яч у чвертьфіналі Ліги чемпіонів
    Twitter УЄФА

    Гол з рикошету вирішив долю чвертьфінального поєдинку

    У Португалії відбувся другий поєдинок чвертьфінального етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Німецький «РБ Лейпциг» зустрічався із мадридським ФК «Атлетіко».

    У дебюті зустрічі фулбек Хальстенберг з вигідної позиції у чужій карній зоні запустив м’яч над поперечиною. До перерви командам на вдалося змінити цифри на табло, але після відпочинку вони виправили цей недолік.

    На 51 хвилині ніким неприкритий іспанський легіонер Ольмо головою направив м’яч під дальню стійку воріт – 1:0. Іспанці зрівняли рахунок тільки на 71 хвилині, коли на Жоао Феліксі порушили правила у штрафній німців. Сам постраждалий реалізував 11-метровий.

    Героєм зустрічі став американець Адамс – після його удару м’яч завдяки рикошету змінив траєкторію та влетів у сітку воріт (2:1).

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    Німецький клуб став другим півфіналістом Ліги чемпіонів
    Німецький клуб став другим півфіналістом Ліги чемпіонів
    Німецький клуб став другим півфіналістом Ліги чемпіонів

    Опонентом «РБ Лейпциг» по півфіналу Ліги чемпіонів стане паризький «ПСЖ».

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    Ліга чемпіонів ФК Атлетіко (Мадрид)
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