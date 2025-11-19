Головна Спорт Новини
Став відомий склад чоловічої збірної України з біатлону на перший етап Кубка світу

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Став відомий склад чоловічої збірної України з біатлону на перший етап Кубка світу
На 21-річного Борковського очікує дебют на рівні Кубка світу
фото: КФВС МОН України

Перший етап Кубка світу з біатлону вже 29 листопада розпочнеться у Естерсунді

Став відомий склад чоловічої збірної України на перший етап Кубка світу, який вже 29 листопада розпочнеться у Естерсунді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Biathlonnews.

До заявки потрапили: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Богдан Цимбал та Богдан Борковський.

Для 21-річного Борковського це буде дебют на рівні Кубка світу.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

