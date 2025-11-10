Головна Спорт Новини
Відома тенісистка оголосила про вагітність

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Відома тенісистка оголосила про вагітність
Останні два сезони для Джабір були непростими: у попередньому вона боролася з травмою плеча, а в цьому – з депресією
фото: REUTERS/Toby Melville

У колишньої другої ракетки світу з'явилася позитивна причина пропустити наступний сезон

Тенісистка Унс Джабір оголосила, що тимчасово призупиняє свою спортивну кар'єру, щоб підготуватися до народження першої дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі туніски. 

Після невеликої перерви, яку вона назвала «часом для перезавантаження та відновлення сил», спортсменка поділилася радісною новиною: «З'ясувалося, що ми планували наймиліше повернення в історії». Це значить, що Джабір і її чоловік Карім Камун (колишній фехтувальник, з яким вона одружена з 2015 року) готуються зустріти «найменшого члена команди». Очікується, що хлопчик приєднається до родини у квітні.

Рішення про створення сім'ї стало для Онс усвідомленим кроком, який вона обмірковувала, незважаючи на успіхи в турі. Джабір, яка на піку кар'єри займала другу позицію у світовому рейтингу, а зараз є сімдесят дев'ятою ракеткою світу, раніше ділилася своїми внутрішніми переживаннями щодо життя поза кортом. Зокрема, у документальному фільмі вона зізналася, що фінал Вімблдону 2023 року став для неї точкою, коли вона відчувала, що може здійснити обидві цілі: «Якби я виграла той (фінал), я могла б відразу народити дитину. І ця мрія згасла. Мене переслідував страх».

Через рік після того складного досвіду, спортсменка змінила свій підхід до життя та спорту. Вона пояснила, що нарешті прийняла той факт, що ці два бажання не обов'язково мають бути пов'язані: «Я нарешті змирилася з однією річчю: я відокремила народження дитини від перемоги на турнірі Грендслема». 

Серед активних гравчинь є немало прикладів мам: Еліна Світоліна і Наомі Осака тріумфально поверталися після декрету, а Тейлор Таунсенд стала однією з найсильніших гравчинь у парному розряді саме після народження хлопчика. 

Як повідомлялося, український тенісист Віталій Сачко на турнірі ATP 250 у Меці (Франція) сенсаційно у трьох сетах переміг 13-ту ракетку світу Олександра Бублика. Він уперше у кар’єрі вийшов до чвертьфіналу турніру ATP. 

Він продовжив перемагати на турнірі у Франції та став першим українцем за понад вісім років, який зіграв у півфіналі турніру ATP 250. У чвертьфінальному матчі українець здолав француза Клемана Табюра (243-тя ракетка світу).

Теги: теніс вагітність спорт

