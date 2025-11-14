Головна Спорт Новини
70-річний викладач Кулєшков піднявся на п'єдестал турніру з дзюдо

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Цього року Кулєшков зупинився за крок від медалі на чемпіонаті Європи серед ветеранів
фото: josecintasphotography

Українцю вдається поєднувати наукову діяльність та спорт

Юрій Кулєшков, професор Центральноукраїнського національного технічного університету, виборов срібну нагороду на міжнародних змаганнях з дзюдо серед ветеранів. Про це повідомляє «Главком»

Турнір Super Copa de España de Judo de Veteranos Comunidad Valenciana відбувся в місті Кастельйон (Іспанія) під егідою клубу Koi Judo та місцевих федерацій дзюдо. У ньому взяли участь 90 спортсменів із десяти різних країн, включаючи Іспанію, Францію, Андорру та Україну.

Кулєшков, який викладає на кафедрі експлуатації та ремонту машин ЦНТУ, був одним із найдосвідченіших учасників. Він виступав у віковій групі 70–74 роки та ваговій категорії до 73 кг, де продемонстрував велику майстерність, здобувши в результаті срібну медаль.

Для Юрія Кулєшкова, який є майстром спорту з самбо та кандидатом у майстри з дзюдо, цей успіх є черговим досягненням у його багаторічній спортивній кар'єрі. Він регулярно бере участь у ветеранських змаганнях, раніше ставши переможцем ветеранських чемпіонатів світу з самбо та здобуваючи медалі на чемпіонатах України.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: дзюдо медалі спорт

