Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Ньюкасл» втратить двох лідерів у разі невиходу в єврокубки – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ентоні Гордон матиме варіант повернення у рідне місто
фото: Reuters

Півзахисник Бруно Гімараєш і нападник Ентоні Гордон можуть покинути англійський «Ньюкасл» у міжсезоння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Football Insider.

За дуетом виконавців полюють гранди чемпіонату Англії. На хавбека накинув оком «Манчестер Юнайтед», який прагне підписати заміну бразильцю Каземіро. Натомість на вінгера претендуватиме «Ліверпуль».

Обидва виконавці можуть форсувати відхід із «Ньюкасла», якщо команда не потрапить у європейські турніри на новий сезон. Наразі команда Едді Гау йде на 12-й сходинці Прем'єр-ліги (42 очки). Відставання від чільної п'ятірки складає сім пунктів.

У нинішньому сезоні Гімараєш провів 35 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив дев'ять м'ячів і оформив сім асистів. Тим часом за плечима Гордона 45 матчів загалом (17 голів плюс п'ять результативних передач). Контракт бразильця із «сороками» чинний до літа 2028 року, англійця – до кінця кампанії 2029/30.

Тим часом півзахисник Сандро Тоналі зацікавив «Манчестер Сіті» та «Манчестер Юнайтед». Манкуніанські клуби готові конкурувати за італійця в літнє трансферне вікно. Цінник хавбека може сягнути 100 млн євро.

Нагадаємо, нещодавно лідер МЮ Бруну Фернандеш побив довголітній рекорд Девіда Бекхема. Португалець перевершив досягнення ексзірки клубу за кількістю асистів. Тепер хавбек позмагається за рекорд АПЛ за результативними передачами.

Теги: Бруно Ґімараєш ФК «Ньюкасл Юнайтед» ФК Ліверпуль ФК Манчестер Юнайтед Прем’єр-ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Букайо Сака (в центрі) не допоможе «Трьом левам»
Збірна Англії втратила вісьмох футболістів на другий спаринг весни
Сьогодні, 14:29
Сандро Тоналі зацікавив обидва колективи з Манчестера
«Манчестер Сіті» та «Манчестер Юнайтед» позмагаються за зірку збірної Італії – інсайдер
Сьогодні, 13:38
На Каземіро чималий попит за океаном
Зірковий хавбек «Манчестер Юнайтед» контактував із двома клубами МЛС
26 березня, 18:57
Іліман Ндіає може змінити клубну прописку в межах міста
«Ліверпуль» знайшов першого кандидата на заміну Салаху в Англії – ЗМІ
26 березня, 18:26
Мохамед Салах провів на «Енфілді» дев'ять років
Салах узгодив пільгові умови відходу з «Ліверпуля»
25 березня, 11:59
Александер Ісак близький до повернення на поле
«Ліверпуль» отримав новини щодо повернення трансферного рекордсмена
24 березня, 12:55

Новини

Кризовий гранд чемпіонату Англії звільнив другого тренера за сезон
Кризовий гранд чемпіонату Англії звільнив другого тренера за сезон
«Ньюкасл» втратить двох лідерів у разі невиходу в єврокубки – ЗМІ
«Ньюкасл» втратить двох лідерів у разі невиходу в єврокубки – ЗМІ
Ферстаппен розніс новий регламент і натякнув на відхід із Формули-1
Ферстаппен розніс новий регламент і натякнув на відхід із Формули-1
Неймар склав особливий графік матчів заради участі в Чемпіонаті світу 2026
Неймар склав особливий графік матчів заради участі в Чемпіонаті світу 2026
«Барселона» знову покине домашній стадіон: наближена газета розкрила терміни
«Барселона» знову покине домашній стадіон: наближена газета розкрила терміни
Збірна Англії втратила вісьмох футболістів на другий спаринг весни
Збірна Англії втратила вісьмох футболістів на другий спаринг весни

Новини

Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Сьогодні, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Сьогодні, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Сьогодні, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua