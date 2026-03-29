«Ньюкасл» втратить двох лідерів у разі невиходу в єврокубки – ЗМІ

«Сорокам» у випадку невдачі на фініші сезону доведеться перебудовувати команду

Півзахисник Бруно Гімараєш і нападник Ентоні Гордон можуть покинути англійський «Ньюкасл» у міжсезоння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Football Insider.

За дуетом виконавців полюють гранди чемпіонату Англії. На хавбека накинув оком «Манчестер Юнайтед», який прагне підписати заміну бразильцю Каземіро. Натомість на вінгера претендуватиме «Ліверпуль».

Обидва виконавці можуть форсувати відхід із «Ньюкасла», якщо команда не потрапить у європейські турніри на новий сезон. Наразі команда Едді Гау йде на 12-й сходинці Прем'єр-ліги (42 очки). Відставання від чільної п'ятірки складає сім пунктів.

У нинішньому сезоні Гімараєш провів 35 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив дев'ять м'ячів і оформив сім асистів. Тим часом за плечима Гордона 45 матчів загалом (17 голів плюс п'ять результативних передач). Контракт бразильця із «сороками» чинний до літа 2028 року, англійця – до кінця кампанії 2029/30.

Тим часом півзахисник Сандро Тоналі зацікавив «Манчестер Сіті» та «Манчестер Юнайтед». Манкуніанські клуби готові конкурувати за італійця в літнє трансферне вікно. Цінник хавбека може сягнути 100 млн євро.

Нагадаємо, нещодавно лідер МЮ Бруну Фернандеш побив довголітній рекорд Девіда Бекхема. Португалець перевершив досягнення ексзірки клубу за кількістю асистів. Тепер хавбек позмагається за рекорд АПЛ за результативними передачами.