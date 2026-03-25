Салах узгодив пільгові умови відходу з «Ліверпуля»

Антон Федорців
Мохамед Салах провів на «Енфілді» дев'ять років
фото: Reuters

Єгиптянин достроково покине англійський гранд

Нападник Мохамед Салах влітку покине англійський «Ліверпуль» безкоштовно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Напередодні бомбардир «червоних» анонсував прощання з «Енфілдом». Салах заявив, що нинішній сезон стане останнім для нього в кольорах «Ліверпуля». Водночас контракт вінгера з мерсисайдцями був розрахований до літа 2027 року.

Водночас керівництво «Ліверпуля» вирішило відпустити Салаха вільним агентом. У менеджменті гранда цінують заслуги нападника перед клубом. Він доклався до низки трофеїв команди та став найкращим бомбардиром мерсисайдців у Прем'єр-лізі. Водночас «Ліверпуль» зекономить на зарплаті єгиптянина (400 тисяч фунтів на тиждень без бонусів).

У цій кампанії Салах провів 34 поєдинки. В активі єгиптянина 10 голів і дев'ять результативних передач. Місце продовження карєри нападника наразі залишається таємницею.

Конфлікт Мохамеда Салаха з «Ліверпулем»

Непереконливі результати мерсисайдців у нинішньому сезоні змусили головного тренера Арне Слота до кадрових висновків. Наприкінці листопада-на початку грудня Салах тричі поспіль розпочав поєдинки на лаві запасних. Лише одного разу він вийшов на поле.

На втрату статусу основного єгиптянин відреагував публічно. Він дав інтерв'ю, у якому розкритикував клуб і тренерський штаб. Зокрема, Салах заявив, що його роблять цапом-відбувайлом у кризовий період.

«Ліверпуль» відреагував на критику вольовим рішенням усунути нападника від команди. Утім, пропустив Салах лише матч Ліги чемпіонів проти міланського «Інтера». Згодом сторони залагодили конфлікт.

Спадщина Мохамеда Салаха в «Ліверпулі»

Єгиптянин перебрався на «Енфілд» у 2017 році. Італійська «Рома» отримала за нападника 42 млн євро.

У першому же сезоні Салах став найкращим бомбардиром чемпіонату Англії. Згодом таке досягнення встановив ще тричі. На другий рік він виграв із «Ліверпулем» Лігу чемпіонів, а на третій – Прем'єр-лігу.

Загалом у колекції трофеїв Салаха в Англії два титули АПЛ, Кубок Англії, Кубок англійської ліги, Суперкубок Англії, Суперкубок УЄФА та трофей Клубного чемпіонату світу 2019 року. Двічі він був визнаний футболістом сезону Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, раніше «Ліверпуль» отримав новини щодо повернення трансферного рекордсмена. Нападник Александер Ісак може повернутися до заявки на чвертьфінал Ліги чемпіонів. Нещодавно швед відновив індивідуальні заняття на базі «червоних».

До слова, керманич «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола піднявся у трійку найкращих за кількістю призів тренера місяця в АПЛ. Його вдванадцяте в кар'єрі визнали найкращим. Наступний орієнтир іспанця – французький фахівець Арсен Венгер (15 нагород).

Читайте також

Мохамед Салах здобув з командою всі можливі трофеї на клубному рівні
Прощання з «Енфілдом»: Салах піде з «Ліверпуля» після закінчення сезону
Вчора, 22:16
Ліам Росеньйор навряд покине «Стемфорд Брідж» незабаром
«Челсі» визначився з долею головного тренера – ЗМІ
Вчора, 18:26
Мохамед Салах матиме вимушений відпочинок
«Ліверпуль» втратив лідера команди на кілька тижнів
20 березня, 14:30
Енцо Фернандес зібрався в тепліші краї
Лідер «Челсі» визначився з кар'єрним пріоритетом – інсайдер
Вчора, 11:59
Александер Ісак близький до повернення на поле
«Ліверпуль» отримав новини щодо повернення трансферного рекордсмена
Вчора, 12:55
Бруну Фернандеш переписав історію клубу та замахнувся на рекорд АПЛ
Лідер «Манчестер Юнайтед» побив довголітній рекорд Бекхема
16 березня, 10:54

Михайло Гераскевич: Ми не дамо можливості спокійно жити і змагатися росіянам
Легендарний лижник Клебо заявив, що хоче виступити на Олімпіаді-2034
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Сьогодні, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Сьогодні, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Вчора, 09:21

