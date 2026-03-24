«Ліверпуль» отримав новини щодо повернення трансферного рекордсмена

Обойма англійського гранда може поповнитися зірковим форвардом

Нападник англійського «Ліверпуля» Александер Ісак може повернутися до заявки на чвертьфінал Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Нещодавно швед відновив індивідуальні заняття на базі «червоних». Міжнародна пауза допоможе форварду набрати кондиції перед вирішальним відрізком сезону. Наразі зберігається імовірність участі Ісака в протистоянні з французьким ПСЖ у 1/4 фіналу головного єврокубка.

Вочевидь, нападник потрапить до заявки вже на перший матч команд 8 квітня. Та поява його на полі – під питанням. Натомість до другого, 14 квітня, скандинав буде повністю готовий. Ісак не виходив на поле з другої половини грудня.

У нинішньому сезоні форвард провів 16 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав три голи та один асист. Торік Ісак уклав контракт із мерсисайдцями до кінця кампанії 2030/31.

«Ліверпуль» у сезоні 2025/26

Змагальний рік підопічні Арне Слота розпочали з поразки в поєдинку за Суперкубок Англії. «Червоні» поступилися лондонському «Крістал Пелас» у серії пенальті.

Від столичних «орлів» у жовтні «Ліверпуль» вилетів у Кубку ліги. Натомість в Кубку Англії команда Слота вийшла в чвертьфінал. Там 4 квітня мерсисайдці зустрінуться з «Манчестер Сіті».

У чемпіонаті Англії «Ліверпуль» іде п'ятим за сім турів до кінця сезону. Від чільної четвірки «червоні» відстають вже на п'ять пунктів. Також хлопці Слота продовжують виступи в Лізі чемпіонів – у першому поєдинку 1/8 фіналу «Ліверпуль» мінімально поступився стамбульському «Галатасараю», а потім розгромив турецький гранд (4:0).

Трансферні рекорди «Ліверпуля»

Минулого літа «червоні» оформили три найдорожчі трансфери в історії. За нападника Юго Екітіке заплатили 95 млн євро, а за хавбека Флоріана Вірца віддали 125 млн.

Рекордсменом клубу став якраз Ісак. Трансферна сага навколо шведа тривала кілька місяців. Англійському «Ньюкаслу» мерсисайдцям довелося виплатити 145 млн євро.

До слова, раніше «Ліверпуль» втратив лідера команди на кілька тижнів. Нападник Мохамед Салах не допоможе «червоним» у прийдешніх поєдинках. Єгиптянин зазнав м'язової травми в протистоянні зі стамбульським «Галатасараєм».

Нагадаємо, керманич «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола піднявся у трійку найкращих за кількістю призів тренера місяця в АПЛ. Його вдванадцяте в кар'єрі визнали найкращим. Наступний орієнтир іспанця – французький фахівець Арсен Венгер (15 нагород).