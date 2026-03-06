Стали відомі пари півфіналістів плейоф чемпіонату України з хокею

Переможці півфіналів плейоф розіграють золото та кубок чемпіонів України у фінальній серії

4 березня 2026 року відбулися заключні матчі регулярного чемпіонату України сезону 2025/26. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФХУ.

«Шторм» залишився четвертим, поступившись на виїзді «Кременчуку» (1:7), а «Одещина» вдома перемогла «Крижинку Кепіталз» (2:1) та фінішувала третьою в турнірній таблиці.

Таким чином, у півфінальних серіях плейоф (до чотирьох перемог) сформовано такі пари:

«Сокіл» (1) – «Шторм» (4)

Матчі відбудуться: 9, 11, 14, 16 березня 2026 року, за необхідності – 19, 22 та 25 березня 2026 року.

«Кременчук» (2) – «Одещина» (3)

Матчі відбудуться: 10, 12, 15, 17 березня 2026 року, за необхідності – 20, 23 та 26 березня 2026 року.

Команди з вищим рейтингом за підсумками регулярного чемпіонату проведуть удома перший і другий матчі серії, а за потреби – пʼятий та сьомий.

Переможці півфіналів плейоф розіграють золото та кубок чемпіонів України у фінальній серії, яка стартує 28 березня.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце