Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стали відомі пари півфіналістів плейоф чемпіонату України з хокею

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Стали відомі пари півфіналістів плейоф чемпіонату України з хокею
Півфінальні серії плейоф триватимуть до чотирьох перемог

Переможці півфіналів плейоф розіграють золото та кубок чемпіонів України у фінальній серії

4 березня 2026 року відбулися заключні матчі регулярного чемпіонату України сезону 2025/26. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФХУ.

«Шторм» залишився четвертим, поступившись на виїзді «Кременчуку» (1:7), а «Одещина» вдома перемогла «Крижинку Кепіталз» (2:1) та фінішувала третьою в турнірній таблиці.

Таким чином, у півфінальних серіях плейоф (до чотирьох перемог) сформовано такі пари:

  • «Сокіл» (1) – «Шторм» (4)

Матчі відбудуться: 9, 11, 14, 16 березня 2026 року, за необхідності – 19, 22 та 25 березня 2026 року.

  • «Кременчук» (2) – «Одещина» (3)

Матчі відбудуться: 10, 12, 15, 17 березня 2026 року, за необхідності – 20, 23 та 26 березня 2026 року.

Команди з вищим рейтингом за підсумками регулярного чемпіонату проведуть удома перший і другий матчі серії, а за потреби – пʼятий та сьомий.

Переможці півфіналів плейоф розіграють золото та кубок чемпіонів України у фінальній серії, яка стартує 28 березня.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Теги: хокей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бійка сталася між гравцями «Амура» і «Нафтохіміка»
Російські хокеїсти влаштували бійку під час післяматчевого рукостискання
3 березня, 14:51
Збірна США присвятила перемогу Джонні Годро
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Збірна США здолала найпринциповішого суперника
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
США і Канада ще не зазнавали поразок на Олімпіаді-2026
Канада – США. Прогноз і анонс на фінал хокейного турніру Олімпіади-2026 Реклама
22 лютого, 12:32
Айлін Ейлін Гу жодного разу не лишалася без подіуму Ігор, маючи у своєму активі п'ять медалей
Олімпіада 2026. Анонс заключного змагального дня
21 лютого, 22:13
Канада у 1/2 фіналу перемогла Фінляндію
Визначилася фіналісти хокейного турніру Олімпіади-2026: де і коли дивитися вирішальну гру
21 лютого, 11:12
Маріанн Фаттон вписала себе в історію лижного альпінізму
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 19 лютого
20 лютого, 03:38
Ірбе, який тренує воротарів збірної Латвії, виступив проти допуску збірної Росії до Олімпійських ігор
Латвійськи ексхокеїст заявив, що готовий віддати медалі, які виграв у складі збірної СРСР
17 лютого, 13:00
Дмитро Котовський намагатиметься виправити помилки з минулої Олімпіади та потрапити до дванадцятки найкращих
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 17 лютого
17 лютого, 00:19

Новини

«Реал» зробив володаря «Золотого м'яча-2024» пріоритетною ціллю – ЗМІ
«Реал» зробив володаря «Золотого м'яча-2024» пріоритетною ціллю – ЗМІ
Левандовскі озвучив терміни рішення про кар'єрне майбутнє
Левандовскі озвучив терміни рішення про кар'єрне майбутнє
Стали відомі пари півфіналістів плейоф чемпіонату України з хокею
Стали відомі пари півфіналістів плейоф чемпіонату України з хокею
Росіяни на Паралімпіаді лишилися без ексклюзивних смартфонів: коментар організаторів Ігор
Росіяни на Паралімпіаді лишилися без ексклюзивних смартфонів: коментар організаторів Ігор
Меркушина здобула золото юніорського Чемпіонату світу з біатлону
Меркушина здобула золото юніорського Чемпіонату світу з біатлону
Трубін передав у музей «Бенфіки» історичний артефакт
Трубін передав у музей «Бенфіки» історичний артефакт

Новини

Не помітила інфаркт: у Києві лікарці оголошено підозру за смерть жінки
Сьогодні, 12:39
НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
4 березня, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua