Стали відомі пари півфіналістів плейоф чемпіонату України з хокею
Переможці півфіналів плейоф розіграють золото та кубок чемпіонів України у фінальній серії
4 березня 2026 року відбулися заключні матчі регулярного чемпіонату України сезону 2025/26. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФХУ.
«Шторм» залишився четвертим, поступившись на виїзді «Кременчуку» (1:7), а «Одещина» вдома перемогла «Крижинку Кепіталз» (2:1) та фінішувала третьою в турнірній таблиці.
Таким чином, у півфінальних серіях плейоф (до чотирьох перемог) сформовано такі пари:
- «Сокіл» (1) – «Шторм» (4)
Матчі відбудуться: 9, 11, 14, 16 березня 2026 року, за необхідності – 19, 22 та 25 березня 2026 року.
- «Кременчук» (2) – «Одещина» (3)
Матчі відбудуться: 10, 12, 15, 17 березня 2026 року, за необхідності – 20, 23 та 26 березня 2026 року.
Команди з вищим рейтингом за підсумками регулярного чемпіонату проведуть удома перший і другий матчі серії, а за потреби – пʼятий та сьомий.
Переможці півфіналів плейоф розіграють золото та кубок чемпіонів України у фінальній серії, яка стартує 28 березня.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Коментарі — 0