Головна Спорт Новини
search button user button menu button

НОК України визначив найкращих спортсменів і тренерів листопада

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
НОК України визначив найкращих спортсменів і тренерів листопада
Коростильов на чемпіонаті світу в Каїрі (Єгипет) виборов золото у вправі з центробійного пістолета на 25 м

Стрілець Павло Коростильов та тхеквондистка Златослава Волосенко – найкращі спортсмени листопада

Експертна комісія Національного олімпійського комітету України на черговому засіданні визначила лауреатів традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Найкращим спортсменом листопада 2025 року став Павло Коростильов, який на чемпіонаті світу в Каїрі (Єгипет) виборов золото у вправі з центробійного пістолета на 25 м, став срібним призером у командній першості та двічі здобув «бронзу» – у стандартному пістолеті на 25 м і в командній першості з довільного пістолета на 50 м.

Найкращим тренером листопада став Олександр Камінський, особистий наставник Павла Коростильова, який підготував спортсмена.

Найкращою юною спортсменкою листопада 2025 року Експертна комісія НОК України визнала Златославу Волосенко – бронзову призерку чемпіонату Європи з тхеквондо (ВТФ) серед юніорів у ваговій категорії до 49 кг (м. Егль, Швейцарська Конфедерація).

Найкращим тренером юного спортсмена листопада став Віктор Подолян, особистий наставник Златослави.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: спорт Національний олімпійський комітет Павло Коростильов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У день отримання покарання колумбієць підписав контракт з іспанською професійною командою
Дворазовий чемпіон світу отримав вирок за водіння у нетверезому стані
26 листопада, 21:56
Гурнов також цього року виборов бронзову медаль Універсіади
Україна здобула дві нагороди в останній день континентальної першості з тхеквондо
23 листопада, 23:09
Через свою підтримку війни проти України Ларін був відсторонений від Олімпіади-2024
Тхеквондист Ларін, який закликав росіян допомагати армії РФ, здобув срібло чемпіонату Європи
23 листопада, 11:23
Лево за час своєї кар'єри встановив світовий рекорд на дистанції 100 м вільним стилем на короткій воді, який тримався понад декаду
Слідами Сімон. Компанія багаторазового призера Олімпіад спричинила аферу
18 листопада, 21:50
Окрім спортивної кар'єри, Владислав є поліцейським
Самбіст Руднєв брутально розправився з росіянином на чемпіонаті світу
10 листопада, 23:37
Городинець посів третє місце у фіналі профільної для себе дисципліни – стрільбі з швидкострільного пістолета на 25 метрів
Городинець здобув бронзову нагороду чемпіонату світу з кульової стрільби
10 листопада, 14:48
Бачинська – чемпіонка Європейських ігор-2019 зі спортивної гімнастики
Разючі зміни. Українська гімнастка Бачинська стала бодібілдеркою
10 листопада, 08:36
Дегтярьов у соцмережах розповів про унікальний кримський клімат
Міністра спорту РФ Дегтярьов незаконно відвідав анексований Крим
3 листопада, 15:43
Ірина Домбровська у ваговій категорії до 77 кг серед молоді до 23 років здобула золото у ривку
Домбровська здобула дві нагороди чемпіонату Європи з важкої атлетики U23
3 листопада, 12:32

Новини

НОК України визначив найкращих спортсменів і тренерів листопада
НОК України визначив найкращих спортсменів і тренерів листопада
Двічі перемагав на Roland Garros. Пішов з життя легендарний італійський тенісист
Двічі перемагав на Roland Garros. Пішов з життя легендарний італійський тенісист
Тренер збірної України з баскетболу прокоментував вдалий старт у відборі чемпіонату світу
Тренер збірної України з баскетболу прокоментував вдалий старт у відборі чемпіонату світу
Вікенд легіонерів збірної України: асист Циганкова та перемога клубу Маліновського
Вікенд легіонерів збірної України: асист Циганкова та перемога клубу Маліновського
Збірна України з дзюдо здобула п'ять нагород на Кубку Європи серед юніорів
Збірна України з дзюдо здобула п'ять нагород на Кубку Європи серед юніорів
Найкращий тенісист України зіграв в одній команді з представником країни-агресора
Найкращий тенісист України зіграв в одній команді з представником країни-агресора

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua