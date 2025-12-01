НОК України визначив найкращих спортсменів і тренерів листопада

Коростильов на чемпіонаті світу в Каїрі (Єгипет) виборов золото у вправі з центробійного пістолета на 25 м

Стрілець Павло Коростильов та тхеквондистка Златослава Волосенко – найкращі спортсмени листопада

Експертна комісія Національного олімпійського комітету України на черговому засіданні визначила лауреатів традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Найкращим спортсменом листопада 2025 року став Павло Коростильов, який на чемпіонаті світу в Каїрі (Єгипет) виборов золото у вправі з центробійного пістолета на 25 м, став срібним призером у командній першості та двічі здобув «бронзу» – у стандартному пістолеті на 25 м і в командній першості з довільного пістолета на 50 м.

Найкращим тренером листопада став Олександр Камінський, особистий наставник Павла Коростильова, який підготував спортсмена.

Найкращою юною спортсменкою листопада 2025 року Експертна комісія НОК України визнала Златославу Волосенко – бронзову призерку чемпіонату Європи з тхеквондо (ВТФ) серед юніорів у ваговій категорії до 49 кг (м. Егль, Швейцарська Конфедерація).

Найкращим тренером юного спортсмена листопада став Віктор Подолян, особистий наставник Златослави.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.