Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Тхеквондист Ларін, який закликав росіян допомагати армії РФ, здобув срібло чемпіонату Європи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Тхеквондист Ларін, який закликав росіян допомагати армії РФ, здобув срібло чемпіонату Європи
Через свою підтримку війни проти України Ларін був відсторонений від Олімпіади-2024

Проросійська федерація World Taekwondo (Світове тхеквондо) продовжує допускати Ларіна до змагань

Одіозний олімпійський чемпіон з тхеквондо росіянин Владислав Ларін у суботу, 22 листопада, здобув срібло чемпіонату Європи. Про це повідомляє «Главком».

У Швейцарії у фіналі вагової категорії понад 80 кг Ларін поступився іншому росіянину Рафаелю Аюкаєву.

Нагадаємо, Ларін допомагав збирати кошти та амуніцію російським окупантам.

В опублікованому відео олімпійський чемпіон Токіо Владислав Ларін агітував мешканців Карелії допомагати мобілізованим для війни з Україною російським військовим.

«Друзі, давайте разом об'єднаємося та підтримаємо мобілізованих хлопців, які зараз захищають нашу Батьківщину», – закликав «нейтральний спортсмен поза політикою» Ларін.

Далі на відео з'являлися титри, які пояснювали, що зібрані кошти будуть витрачені на купівлю необхідних речей, медикаментів та амуніції російським загарбникам.

В кінці відео на екранах з’являлася літера «Z» – один з символів вторгнення Росії в Україні.

Через свою підтримку війни проти України Ларін був відсторонений від Олімпіади-2024.

Однак, проросійська федерація World Taekwondo (Світове тхеквондо) продовжує допускати його до змагань.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Теги: росія спорт тхеквондо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп почав розчаровуватися у Путіні і ніякі вмовляння Орбана про «виняток» не допомогли
Погана новина для Орбана
2 листопада, 19:42
Зараз під ранковим зведенням про поразки на території РФ майже немає коментарів
Перебіг війни. Речі, які дають надію
16 листопада, 15:13
Єгор Якушенко у фіналі вагової категорії до 97 кг здолав суперника з Казахстану
Українські борці греко-римського стилю посіли друге командне місце на чемпіонаті світу U23
24 жовтня, 09:43
Українка перемогла у сутичці за бронзу представницю Венесуели
Керимова здобула бронзу чемпіонату світу з боротьби U23
24 жовтня, 12:14
Томмі Джейкса трагічно загинув у себе вдома
Пішов з життя 19-річний британський вершник
31 жовтня, 14:49
У новоспеченої біатлоністки є шанс потрапити до основної збірної Таїланду, яка в останні сезони не набирала очки до Кубків націй
Колишня фігуристка Сангкагало тепер виступатиме у біатлоні
3 листопада, 16:26
Президент наголосив, що завдяки збільшенню кількості БпЛА Україна перемагає зараз на фронті
Президент повідомив, коли Росія зазнала рекордних втрат на фронті
7 листопада, 16:20
Монсон у 2022 році підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну
Одіозний боєць ММА з США збирається брати участь у виборах до російської Думи
11 листопада, 13:52
Страх перед нападом РФ на ЄС і НАТО є сміховинним, вважає Орбан
Орбан зробив заяву щодо можливого нападу Росії на Євросоюз
16 листопада, 15:58

Новини

Черговий гол Ваната наближає «Жирону» до збереження прописки в Ла Лізі
Черговий гол Ваната наближає «Жирону» до збереження прописки в Ла Лізі
Україна здобула дві нагороди в останній день континентальної першості з тхеквондо
Україна здобула дві нагороди в останній день континентальної першості з тхеквондо
Міністр спорту Сербії потрапив до бази «Миротворця»: що він вчинив
Міністр спорту Сербії потрапив до бази «Миротворця»: що він вчинив
Сумоїст із України вперше в історії виграв Кубок імператора
Сумоїст із України вперше в історії виграв Кубок імператора
Тхеквондист Ларін, який закликав росіян допомагати армії РФ, здобув срібло чемпіонату Європи
Тхеквондист Ларін, який закликав росіян допомагати армії РФ, здобув срібло чемпіонату Європи
Українські тхеквондисти вибороли дві медалі у перший день чемпіонату Європи
Українські тхеквондисти вибороли дві медалі у перший день чемпіонату Європи

Новини

Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua