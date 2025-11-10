Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Городинець здобув бронзову нагороду чемпіонату світу з кульової стрільби

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Городинець здобув бронзову нагороду чемпіонату світу з кульової стрільби
Городинець посів третє місце у фіналі профільної для себе дисципліни – стрільбі з швидкострільного пістолета на 25 метрів

Максим приніс Україні другу нагороду чемпіонату світу

Українець Максим Городинець здобув бронзову нагороду на чемпіонаті світу з кульової стрільби в Каїрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Городинець посів третє місце у фіналі профільної для себе дисципліни – стрільбі з швидкострільного пістолета на 25 метрів.

Доля медалей вирішувалася у вкрай напруженому фіналі. У перестрілці за «срібло» зійшлися Максим Городинець та представник Індії Аніш Бханвала. У підсумку опонент виявився влучнішим, тож Максим приніс Україні другу нагороду чемпіонату світу – бронзу!

Зазначимо, що для українця це третя медаль світових першостей, однак перша особиста.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: кульова стрільба спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єгорян знову продемонструвала свою підтримку російського диктатора
«Нейтральна» чемпіонка світу Єгорян опублікувала в Instagram відео з Путіним
Вчора, 11:45
Спортсменка була визнана винною в обмані своїх колег зі збірної
Скандальна призерка Олімпійських Ігор Сімон відсторонена від змагань
7 листопада, 21:52
Легендарний велогонщик під час церемонії відкриття Олімпіади-2024 передавав смолоскип Марі-Жозе Перек та Тедді Рінеру
Пішов з життя найстаріший олімпійський чемпіон у світі
3 листопада, 12:17
Еліуд Кіпчоге є одним з найвідоміших легкоатлетів, маючи 3 мільйони підписників у Instagram
Легендарний кенійський легкоатлет цими вихідними завершить кар'єру
31 жовтня, 21:06
Кубок світу з боксу відбудеться у Грейтер Нойді (Індія)
Став відомий склад збірної України з боксу, який візьме участь у Кубку світу
30 жовтня, 16:08
До чемпіонату світу зі спортивної гімнастики Чепурний підходив на тлі ушкодження пальців, якого зазнав під час тренування
«Взагалі не вірив». Чепурний прокоментував бронзу, здобуту на чемпіонаті світу
27 жовтня, 16:10
Мазепін: До Польщі з політичних причин ми не поїдемо, до Парижа поїдемо
Росіяни пропустять чемпіонат Європи з плавання у Польщі
23 жовтня, 11:09
34-річна Дігінс є чинною володаркою Кубка світу
Олімпійська чемпіонка зламала мізинець, вдарившись об кут дивана
19 жовтня, 12:40
«Вегас» вступив до НХЛ за $500 мільйонів у 2016 році
Шалені кошти. Стала відома вартість створення нової команди у НХЛ
16 жовтня, 11:22

Новини

Українці здобули два золота чемпіонату Європи з шахів серед юнаків та дівчат
Українці здобули два золота чемпіонату Європи з шахів серед юнаків та дівчат
Жіноча збірна України розпочала підготовку до старту у кваліфікації Євробаскета-2027
Жіноча збірна України розпочала підготовку до старту у кваліфікації Євробаскета-2027
МОК заборонить трансгендерам змагатися на Олімпіаді – ЗМІ
МОК заборонить трансгендерам змагатися на Олімпіаді – ЗМІ
Городинець здобув бронзову нагороду чемпіонату світу з кульової стрільби
Городинець здобув бронзову нагороду чемпіонату світу з кульової стрільби
Пішов з життя легендарний гравець та тренер НБА
Пішов з життя легендарний гравець та тренер НБА
Пустовий набрав 16 очок у грі чемпіонату Іспанії
Пустовий набрав 16 очок у грі чемпіонату Іспанії

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua