Самбіст Руднєв брутально розправився з росіянином на чемпіонаті світу

Владислав учергове запалив на міжнародних змаганнях

Владислав Руднєв тріумфально підтвердив свій статус одного з найвидатніших майстрів бойового самбо у світі, здобувши шостий титул чемпіона світу на першості, яка проходила у Бішкеку з 7 по 9 листопада 2025 року. Про це повідомляє «Главком».

Руднєв домінував у ваговій категорії до 79 кг у бойовому розділі. Отримавши восьмий номер посіву, Руднєв у першому для себе поєдинку здолав вірменина з рахунком 10:0, а у чвертьфіналі не лишив шансів колумбійцю (8:0).

У півфіналі жереб звів українця з росіянином Загідом Гайдаровим. Український самбіст мінімально поступався супернику, але зумів на останніх секундах спершу перевести суперника у партер, а потім там виконати больовий прийом, здобувши дострокову перемогу через відмову продовжувати поєдинку від Гайдарова. Після поразки росіянин втратив свідомість і потребував негайної медичної допомоги, не зумівши піднятися самостійно.

У фіналі Владислав переміг господаря змагань з Киргизстану (3:1), додавши до своєї скарбнички восьму медаль на світовому рівні. Варто згадати, що Руднєв також здобув перемогу на Всесвітніх Іграх 2025 року в Ченду, яка була для нього особливо знаковою. Він підкреслив, що ця перемога стала символічною точкою у його любительській кар'єрі, після чого він планує зосередитися на професійній кар'єрі у змішаних єдиноборствах, де мав бездоганний рекорд у 11 перемог.

Окрім Руднєва, золотою медаллю у бойовому розділі відзначилася Ангеліна Величко (до 80 кг). Бронзові нагороди до скарбнички команди принесли Галина Ковальська, Марія Буйок, Михайло Свідрак та Ярослав Давидчук у спортивному самбо (варто відзначити, що три останніх спортсмени є професійними дзюдоїстами та членами національної збірної в цьому виді), а також Валентина Арутюнова та Андрій Кучеренко у бойовому самбо.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.