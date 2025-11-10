Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Самбіст Руднєв брутально розправився з росіянином на чемпіонаті світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Самбіст Руднєв брутально розправився з росіянином на чемпіонаті світу
Окрім спортивної кар'єри, Владислав є поліцейським
фото: соціальні мережі Владислава Руднєва

Владислав учергове запалив на міжнародних змаганнях

Владислав Руднєв тріумфально підтвердив свій статус одного з найвидатніших майстрів бойового самбо у світі, здобувши шостий титул чемпіона світу на першості, яка проходила у Бішкеку з 7 по 9 листопада 2025 року. Про це повідомляє «Главком»

Руднєв домінував у ваговій категорії до 79 кг у бойовому розділі. Отримавши восьмий номер посіву, Руднєв у першому для себе поєдинку здолав вірменина з рахунком 10:0, а у чвертьфіналі не лишив шансів колумбійцю (8:0).

У півфіналі жереб звів українця з росіянином Загідом Гайдаровим. Український самбіст мінімально поступався супернику, але зумів на останніх секундах спершу перевести суперника у партер, а потім там виконати больовий прийом, здобувши дострокову перемогу через відмову продовжувати поєдинку від Гайдарова. Після поразки росіянин втратив свідомість і потребував негайної медичної допомоги, не зумівши піднятися самостійно. 

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений VLADYSLAV RUDNIEV | MMA FIGHTER (@rudnev_champ)

У фіналі Владислав переміг господаря змагань з Киргизстану (3:1), додавши до своєї скарбнички восьму медаль на світовому рівні. Варто згадати, що Руднєв також здобув перемогу на Всесвітніх Іграх 2025 року в Ченду, яка була для нього особливо знаковою. Він підкреслив, що ця перемога стала символічною точкою у його любительській кар'єрі, після чого він планує зосередитися на професійній кар'єрі у змішаних єдиноборствах, де мав бездоганний рекорд у 11 перемог.

Окрім Руднєва, золотою медаллю у бойовому розділі відзначилася Ангеліна Величко (до 80 кг). Бронзові нагороди до скарбнички команди принесли Галина Ковальська, Марія Буйок, Михайло Свідрак та Ярослав Давидчук у спортивному самбо (варто відзначити, що три останніх спортсмени є професійними дзюдоїстами та членами національної збірної в цьому виді), а також Валентина Арутюнова та Андрій Кучеренко у бойовому самбо.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: спорт самбо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Абрамович хоче купити турецький футбольний клуб? Представник олігарха відреагував
Абрамович хоче купити турецький футбольний клуб? Представник олігарха відреагував
22 жовтня, 09:36
Антолін Гонсалес став віцечемпіоном Формули-3 у 2018 році
Колишній пілот Формули-3 зізнався у вбивстві батька
23 жовтня, 10:53
Мазепін: До Польщі з політичних причин ми не поїдемо, до Парижа поїдемо
Росіяни пропустять чемпіонат Європи з плавання у Польщі
23 жовтня, 11:09
Мохамед Самак рік вдавав з себе невинного
Жахливий злочин: єгипетський спортсмен убив свою дружину
30 жовтня, 20:17
Із сумою 210 кг у двоборстві Ольга стала чемпіонкою Європи з відривом у 21 кг від найближчої суперниці
Івженко стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики серед молоді
31 жовтня, 11:58
Еліуд Кіпчоге є одним з найвідоміших легкоатлетів, маючи 3 мільйони підписників у Instagram
Легендарний кенійський легкоатлет цими вихідними завершить кар'єру
31 жовтня, 21:06
Наступною позначкою Дмитра, найімовірніше, стануть 110 кг
Паверліфтер з ДЦП Полович встановив новий світовий рекорд
3 листопада, 21:23
У травні 2022-го пісня Stefania принесла перемогу Kalush Orchestra на «Євробаченні» у Турині.
Гурт Kalush Orchestra став амбасадором Федерації боксу України
7 листопада, 12:31
Раніше МПК підтвердив, що російські окупанти можуть вільно заявлятися на його турніри.
МПК відповів на питання про участь у його турнірах росіян, які вчинили воєнні злочини
7 листопада, 18:40

Новини

Самбіст Руднєв брутально розправився з росіянином на чемпіонаті світу
Самбіст Руднєв брутально розправився з росіянином на чемпіонаті світу
Кінець епохи: домашній стадіон міланських команд буде знесено
Кінець епохи: домашній стадіон міланських команд буде знесено
Відома тенісистка оголосила про вагітність
Відома тенісистка оголосила про вагітність
Ексгравець збірної України з баскетболу Близнюк продовжить карʼєру в чемпіонаті Тайваню
Ексгравець збірної України з баскетболу Близнюк продовжить карʼєру в чемпіонаті Тайваню
Збірна України з флорболу взяла участь у турнірі в Італії
Збірна України з флорболу взяла участь у турнірі в Італії
Українці здобули два золота чемпіонату Європи з шахів серед юнаків та дівчат
Українці здобули два золота чемпіонату Європи з шахів серед юнаків та дівчат

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua