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    Нокаутований в андеркарді бою Усика американець помер (відео нокауту)

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    Бій проти Чарльза Конвелла виявився для Патріка Дея фатальним - Нокаутований в андеркарді бою Усика американець помер (відео нокауту)
    Бій проти Чарльза Конвелла виявився для Патріка Дея фатальним
    AFP

    Патрікові Дею було 27 років

    Американський боксер Патрік Дей, який перебував у комі після нокауту, помер у віці 27 років.

    «WBC і його президент Маурісіо Сулейман глибоко сумують у зв'язку зі смертю Патріка Дея. Він помер сьогодні в результаті черепно-мозкової травми, отриманої 12 жовтня. WBC приєднується до сім'ї Патріка в цей важкий час», - йдеться в повідомленні на сайті WBC.

    Нагадаємо, в ніч з 12 на 13 жовтня за київським часом у Чикаґо (штат Іллінойс, США) відбувся вечіп з професійного боксу. В андеркарді бою Олександр Усик – Чезз Візерспун розгорнулася справжня драма. Бійці першої середньої ваги Чарльз Конвелл і Патрік Дей билися за регіональний титул за версією USBA. У десятому раунді Конвелл відправив суперника в глибокий нокаут. Дея винесли з рингу на ношах в несвідомому стані. Після госпіталізації йому провели термінову операцію на головному мозку. За життя спортсмена лікарі боролися чотири дні.

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    бокс смерть Патрік Дей Чарльз Конвелл
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