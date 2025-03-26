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Українські парадзюдоїсти здобули три нагороди Кубку світу серед спортсменів з порушенням зору

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українські парадзюдоїсти здобули три нагороди Кубку світу серед спортсменів з порушенням зору
Анастасія Гарник здобула золото у Тбілісі

Участь у змаганнях взяли 126 спортсменів з 20 країн світу

Повний комплект нагород здобули українські парадзюдоїсти на Кубку світу серед спортсменів з порушенням зору у Тбілісі (Грузія). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство молоді і спорту України.

Участь у змаганнях взяли 126 спортсменів з 20 країн світу.

Наші медалісти:

  • «Золото»: Анастасія Гарник (клас J1, вагова категорія понад 70 кг)
  • «Срібло»: Анжела Гаврисюк (клас J1, вагова категорія до 60 кг)
  • «Бронза»: Давид Хорава (клас J2, вагова категорія до 70 кг)

«Вітаємо спортсменів, а також тренерів команди Михайла Романкевича та Івана Іваницького зі здобуттям нагород!», – зазначили у Міністерстві молоді і спорту України.

Нагадаємо, тренер чоловічої збірної України з дзюдо Олександр Косінов розповів про емоції від здобутого «золота» Антоном Савицьким на другому Грендслемі сезону, що минув у Тбілісі.

Савицький здобув дебютне «золото» на рівні Грендслемів в категорії до 100 кг. На змаганнях Савіцький провів п'ять сутичок, в усіх здобув перемогу.

Тренер чоловічої збірної Олександр Косінов прокоментував виступ українського дзюдоїста на Грендслемі в Тбілісі. Зокрема він наголосив, що у команді розраховували на медаль Савицького на цих змаганнях після того, як він здобув «бронзу» на Гран-прі в Лінці.

«У Савицького ми розраховували на медаль. Звісно, ніхто не ставить високі результати, але на кожну сутичку виходимо: гарно розім'ялися, гарний настрій, в цілому дуже гарно підійшли до цих змагань. До цього він був третім на Гран-прі Австрії два тижні тому. Після Австрії пройшли ще міжнародний збір, у гарній формі підійшли», – сказав Косінов.

У Тбілісі Савицький переміг одразу кількох іменитих опонентів. Серед них канадець Кайл Реєс, срібний призер чемпіонату світу-2022 – його український дзюдоїст здолав у третій сутичці.

Теги: Міністерство молоді і спорту України дзюдо спорт

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