Ямайка побила світовий рекорд в новій легкоатлетичній естафеті під час світової першості

Четвірка з Ямайки стала першою в історії, яка вибігла з 40 секунд у міксті 4х100 метрів

Збірна Ямайки під час Чемпіонату світу з легкоатлетичних естафет у ботсванському Габороне встановила світовий рекорд у змішаній естафеті 4х100 метрів у стартовому ж забігу. Про це повідомляє «Главком».

Який час показали ямайці?

Квартет у складі Аккіма Блейка, Тіни Клейтон, Кадріана Голдсона та Тії Клейтон став першим в історії, кому вдалося подолати бар'єр у 40 секунд, зафіксувавши результат 39,99 секунди. Змагання проходили за оновленим регламентом черговості бігу (чоловік-жінка-чоловік-жінка), а боротьба за рекорд була надзвичайно напруженою. Лише за кілька хвилин до старту ямайців збірна Канади у першому забігу встановила свій світовий рекорд – 40,07 секунди, який протримався лише кілька хвилин.

Успішні виступи дозволили командам Ямайки, Канади, Німеччини, Нідерландів, Нігерії, США, Іспанії та Великої Британії забезпечити собі прямі путівки на Чемпіонат світу 2027 року в Пекіні. Окрім цього, шість найкращих збірних за підсумками фінальних забігів отримають право виступити на новоспеченому Абсолютному чемпіонаті світу у Будапешті.

Виступ України

Збірна України також взяла участь у цій новоспеченій дисципліні. Український квартет, до складу якого увійшли Ілля Попов, Діана Гончаренко, Олександр Соколов та Даниїла Хаван, зумів показати час 41,84 секунди. Цей результат став новим національним рекордом України, який на шість сотих перевершив минуле досягнення на турнірі у Польщі. Попри встановлення рекорду країни, висока конкуренція на світовій першості не дозволила українцям пробитися до фінальної стадії: команда посіла останнє місце у своєму забігу та вісімнадцяте у загальному заліку, завершивши свої виступи на турнірі в Ботсвані.

Нагадаємо, що українська естафета перед цим турніром встановила національний рекорд в новій олімпійській дисципліні. Ілля Попов, Діана Гончаренко, Олександр Соколов та Даниїла Хаван стали першопрохідцями для України в змішаній естафеті 4х100 метрів.