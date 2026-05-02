Ямайка побила світовий рекорд в новій легкоатлетичній естафеті під час світової першості

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Ямайка є однією з найкращих спринтерських збірних у світі
фото: World Athletics

Четвірка з Ямайки стала першою в історії, яка вибігла з 40 секунд у міксті 4х100 метрів

Збірна Ямайки під час Чемпіонату світу з легкоатлетичних естафет у ботсванському Габороне встановила світовий рекорд у змішаній естафеті 4х100 метрів у стартовому ж забігу. Про це повідомляє «Главком»

Який час показали ямайці?

Квартет у складі Аккіма Блейка, Тіни Клейтон, Кадріана Голдсона та Тії Клейтон став першим в історії, кому вдалося подолати бар'єр у 40 секунд, зафіксувавши результат 39,99 секунди. Змагання проходили за оновленим регламентом черговості бігу (чоловік-жінка-чоловік-жінка), а боротьба за рекорд була надзвичайно напруженою. Лише за кілька хвилин до старту ямайців збірна Канади у першому забігу встановила свій світовий рекорд – 40,07 секунди, який протримався лише кілька хвилин.

Успішні виступи дозволили командам Ямайки, Канади, Німеччини, Нідерландів, Нігерії, США, Іспанії та Великої Британії забезпечити собі прямі путівки на Чемпіонат світу 2027 року в Пекіні. Окрім цього, шість найкращих збірних за підсумками фінальних забігів отримають право виступити на новоспеченому Абсолютному чемпіонаті світу у Будапешті.

Виступ України 

Збірна України також взяла участь у цій новоспеченій дисципліні. Український квартет, до складу якого увійшли Ілля Попов, Діана Гончаренко, Олександр Соколов та Даниїла Хаван, зумів показати час 41,84 секунди. Цей результат став новим національним рекордом України, який на шість сотих перевершив минуле досягнення на турнірі у Польщі. Попри встановлення рекорду країни, висока конкуренція на світовій першості не дозволила українцям пробитися до фінальної стадії: команда посіла останнє місце у своєму забігу та вісімнадцяте у загальному заліку, завершивши свої виступи на турнірі в Ботсвані.

Нагадаємо, що українська естафета перед цим турніром встановила національний рекорд в новій олімпійській дисципліні. Ілля Попов, Діана Гончаренко, Олександр Соколов та Даниїла Хаван стали першопрохідцями для України в змішаній естафеті 4х100 метрів. 

Читайте також

Маргарита Песоцька здобула перемогу в усіх своїх матчах на груповому етапі
Україна вийшла до плейоф командного Чемпіонату світу з настільного тенісу
Вчора, 22:48
Себастьян Саве став переможцем Лондонського марафону 2026 року
Вперше в історії марафон пробігли менш ніж за дві години
26 квiтня, 15:24
Михайло Кохан підходив до змагань у Кенії в статусі одного з фаворитів на перемогу
Кохан встановив найкращий результат сезону та здобув медаль на змаганнях у Кенії
25 квiтня, 17:46
Чемпіонат світу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці
ФІФА дезінформувала Канаду щодо витрат на проведення матчів Чемпіонату світу – ЗМІ
23 квiтня, 11:14
Олександр Соколов є авторами національного рекорду в змішаній естафеті 4х100 метрів
Збірна України з легкої атлетики назвала склад на Чемпіонат світу з естафетного бігу
23 квiтня, 10:57
Гнабрі забив 10 м'ячів цього сезону та перебував у гарній формі до травми
Один з лідерів збірної Німеччини ризикує пропустити Чемпіонат світу
19 квiтня, 15:10
Китай прагне бути беззаперечним лідером у сфері цифрових технологій, через що вдається до різноманітних варіантів роботизації
Гуманоїди проти людей: у Пекіні пройшов півмарафон з незвичними учасниками
19 квiтня, 11:51
Україна на мінорній ноті завершила виступи у п'ятому за силою дивізіоні світової першості
Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
5 квiтня, 20:57
Україна не змогла переграти головних суперниць на шляху до дивізіону IIA
Жіноча збірна України з хокею програла Гонконгу і не підвищиться у класі
3 квiтня, 21:08

Новини

Костюк обіграла росіянку і стала переможницею престижного турніру в Мадриді
Костюк обіграла росіянку і стала переможницею престижного турніру в Мадриді
Миколенко дізнався, чи залишиться в «Евертоні» на наступний сезон
Миколенко дізнався, чи залишиться в «Евертоні» на наступний сезон
Ямайка побила світовий рекорд в новій легкоатлетичній естафеті під час світової першості
Ямайка побила світовий рекорд в новій легкоатлетичній естафеті під час світової першості
Став відомий бронзовий призер баскетбольної Суперліги
Став відомий бронзовий призер баскетбольної Суперліги
40 років легендарній грі. Як «Динамо» здобувало перемогу у фіналі Кубка кубків
40 років легендарній грі. Як «Динамо» здобувало перемогу у фіналі Кубка кубків
Шалене свято. Як «Іпсвіч» відзначав з фанатами вихід у Премʼєр-лігу
Шалене свято. Як «Іпсвіч» відзначав з фанатами вихід у Премʼєр-лігу

Новини

Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Сьогодні, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
Вчора, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Вчора, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Вчора, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Вчора, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
30 квiтня, 20:01

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
