Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Колишній лідер збірної Норвегії незадоволений втратою місця у складі: деталі скандалу

Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Ендре Стрьомсгайм мав невдалий сезон, який коштував йому місця у збірній
фото: NRK

Ендре Стрьомсгайм вважає, що його проігнорували з невідомих причин

Невключення чинного чемпіона світу Ендре Стрьомсгейма до складу збірної Норвегії на сезон 2026/27 спричинило гучний скандал у біатлонному світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NRK.

Причини непотрапляння Стрьомсгейма до складу

Основною мотивацією такого рішення тренери назвали слабкі спортивні результати. У минулому сезоні після повернення з другої команди Стрьомсгейм посів лише 84-те місце у спринті в Нове Место, через що не потрапив на Олімпійські ігри та згодом вирішив достроково завершити виступи. Новий спортивний директор Ларс Меланд наголосив, що показники атлета не були достатньо високими як за підсумками останнього року, так і за два останні сезони сумарно, а критерії відбору залишалися публічними та незмінними з листопада 2025 року.

Незадоволення норвезького спортсмена

Біатлоніст публічно звинуватив нове керівництво федерації у некомпетентності та порушенні принципів відбору. Сам Стрьомсгейм у відкритому листі заявив про хаотичну зміну парадигми, стверджуючи, що новий головний тренер Патрік Обереггер взагалі не виходив із ним на зв'язок, що прямо порушує обов'язковий принцип індивідуального діалогу зі спортсменами. Біатлоніст підкреслив, що його попередні досягнення (наприклад, дві золоті медалі Чемпіонату світу 2025 року) дають йому пряму квоту на Чемпіонат світу 2027 в Отепяя, проте нове керівництво проігнорувало цей факт, а також рекомендації попереднього менеджера Пера-Арне Ботнана, який підтримував рішення Стрьомсгайма зосередитися на відновленні здоров'я.

Цю позицію підтримав і Вебйорн Соерум, який також залишився поза елітною командою, зазначивши, що керівництво не намагалося з'ясувати реальний стан атлетів і діяло без жодної комунікації. У підсумку Стрьомсгейм назвав таку політику ставленням до заслужених майстрів як до «матеріалу, що легко замінити», попередивши, що відтепер будь-яка травма чи хвороба в норвезькій команді означає миттєве виключення зі збірної.

Нагадаємо, що зірковий норвезький біатлоніст вирішив покинути соціальні мережі

Теги: чемпіонат світу скандал Ендре Стрьомсгейм біатлон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Іран візьме участь у Чемпіонаті світу з футболу у США – ФІФА
Колишній лідер збірної Норвегії незадоволений втратою місця у складі: деталі скандалу
Чи витримають трибуни? Чемпіонат світу 2026 отримав заявки на пів мільйона квитків
«Барселона» отримала дешеву альтернативу зірці чемпіонату Італії – ЗМІ
Визначився переможець баскетбольної Суперліги
«Шахтар» оголосив склад на півфінал Ліги конференцій проти «Крістал Пелас»
Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua