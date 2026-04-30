Колишній лідер збірної Норвегії незадоволений втратою місця у складі: деталі скандалу

Ендре Стрьомсгайм вважає, що його проігнорували з невідомих причин

Невключення чинного чемпіона світу Ендре Стрьомсгейма до складу збірної Норвегії на сезон 2026/27 спричинило гучний скандал у біатлонному світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NRK.

Причини непотрапляння Стрьомсгейма до складу

Основною мотивацією такого рішення тренери назвали слабкі спортивні результати. У минулому сезоні після повернення з другої команди Стрьомсгейм посів лише 84-те місце у спринті в Нове Место, через що не потрапив на Олімпійські ігри та згодом вирішив достроково завершити виступи. Новий спортивний директор Ларс Меланд наголосив, що показники атлета не були достатньо високими як за підсумками останнього року, так і за два останні сезони сумарно, а критерії відбору залишалися публічними та незмінними з листопада 2025 року.

Незадоволення норвезького спортсмена

Біатлоніст публічно звинуватив нове керівництво федерації у некомпетентності та порушенні принципів відбору. Сам Стрьомсгейм у відкритому листі заявив про хаотичну зміну парадигми, стверджуючи, що новий головний тренер Патрік Обереггер взагалі не виходив із ним на зв'язок, що прямо порушує обов'язковий принцип індивідуального діалогу зі спортсменами. Біатлоніст підкреслив, що його попередні досягнення (наприклад, дві золоті медалі Чемпіонату світу 2025 року) дають йому пряму квоту на Чемпіонат світу 2027 в Отепяя, проте нове керівництво проігнорувало цей факт, а також рекомендації попереднього менеджера Пера-Арне Ботнана, який підтримував рішення Стрьомсгайма зосередитися на відновленні здоров'я.

Цю позицію підтримав і Вебйорн Соерум, який також залишився поза елітною командою, зазначивши, що керівництво не намагалося з'ясувати реальний стан атлетів і діяло без жодної комунікації. У підсумку Стрьомсгейм назвав таку політику ставленням до заслужених майстрів як до «матеріалу, що легко замінити», попередивши, що відтепер будь-яка травма чи хвороба в норвезькій команді означає миттєве виключення зі збірної.

Нагадаємо, що зірковий норвезький біатлоніст вирішив покинути соціальні мережі.