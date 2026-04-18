Комащук вперше у сезоні здобула медаль Кубка світу з фехтування

Українська шаблістка зуміла дістатися до півфіналу в Афінах

Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Аліна Комащук завоювала бронзову нагороду в особистій першості на етапі Кубка світу з фехтування на шаблях у грецьких Афінах. Про це повідомляє «Главком».

Шлях до медалі

Турнірний шлях українки, яка розпочала виступи зі стадії 1/32 фіналу завдяки восьмій позиції у світовому рейтингу FIE, був сповнений драматичних протистоянь. Вже у першому поєдинку проти француженки Матільд Муру Комащук здійснила неймовірний камбек: поступаючись із рахунком 5:11, а згодом 12:14, вона змогла вирвати перемогу вирішальним ударом (15:14). Після впевнених перемог над італійкою Маріеллою Віале та іспанкою Лусією Мартін-Портуґес, українка вийшла на чвертьфінальний бій, який став справжньою окрасою турніру. Вона зустрілася з другим номером світового рейтингу Сарою Нутчею з Франції. Цей поєдинок мав принциповий характер, адже саме француженці Комащук поступилася у фіналі чемпіонату Європи 2025 року. Цього разу українка взяла переконливий реванш, завершивши зустріч на свою користь із рахунком 15:13.

У півфіналі Комащук протистояла чинній чемпіонці світу, «нейтральній» спортсменці Яні Єгорян. Попри значне відставання (9:14), Аліна продемонструвала характер, завдавши чотирьох послідовних результативних атак і скоротивши розрив до мінімуму. Проте завершити перелом у зустрічі не вдалося, і поєдинок закінчився з рахунком 13:15 на користь суперниці.

Досягнення Комащук та його символічність

Здобута бронза стала третьою особистою нагородою в кар'єрі Комащук на етапах Кубка світу, доповнивши срібло у Чикаго 2013 року та бронзу Орлеана у 2018. Виступ в Афінах став першим випадком у цьому сезоні, де лідерка української шаблі дійшла до третього раунду.

До того ж, арена в Афінах є досить успішною для українських шаблісток. Так, саме тут Комащук разом з Ольгою Харлан, Оленою Кравацькою та Юлією Бакастовою стала другою у командній першості два роки тому. До того ж, легендарна Харлан в столиці Греції здобула чотири особисті медалі Кубків світу: золото у 2015-му, срібло у 2019-му та 2023-му та бронзу у 2024-му.

