Переможниця заключного виду Тур-де-Скі присвятила тріумф загиблому біатлоністу Баккену

Сімпсон-Ларсен прагнула проявити себе і нагадати світу про смерть свого друга

Кароліне Сімпсон-Ларсен здобула перемогу в заключній дисципліні Тур-де-Скі – десятикілометровому мас-старті. Про це повідомляє «Главком».

Для Сімпсон-Ларсен сезон 2025/26 став справжнім проривом. До його початку 28-річна норвежка жодного разу не піднімалася на подіум Кубка світу, а вже за три тижні здобула другу перемогу, вигравши масстарт на 10 км вільним стилем у Валь-ді-Ф’ємме з часом 37:05,3. Вона випередила американку Джессіку Діггінс на 8,8 секунди і Хейді Венг на 14,4 секунди. Цей успіх робить її однією з головних надій Норвегії на медалі майбутніх Олімпійських Ігор у Мілані-Кортіні, якщо, звісно, обійдеться без травм і хвороб.

Водночас ця перемога мала гіркий присмак, адже напередодні Різдва команду Норвегії сколихнула трагедія. Близького друга Сімпсон-Ларсен, біатлоніста Сіверта Гутторма Баккена, знайшли мертвим у готелі збірної Норвегії. Йому було лише 27 років. Після фінішу Кароліне присвятила свій успіх пам’яті друга, зізнавшись: «Він був зі мною сьогодні», підкресливши, що думки про Баккена допомагали їй боротися до кінця.

Змагання у Валь-ді-Ф’ємме стали емоційним завершенням Тур-де-Скі, де американка Джессіка Діггінс не лише перемогла в загальному заліку Тур-де-Скі, а й оголосила, що востаннє змагалася на легендарному підйомі Альпе Черміс, прагнучи «викластися у правильний момент». Під час гонки Діггінс пішла у відрив на ранніх етапах, щоб закріпити свою позицію в загальному заліку й одночасно боротися за спринтерські бали; на 7,4 км вона все ще була поруч із групою лідерок, перш ніж почався крутий підйом, де домінували спеціалісти з підйомів.

Третє місце в тоталі посіла досвідчена норвежка Хайді Венг, яка зізналася, що навіть не одразу повірила у свій подіум після складного та виснажливого туру; вона стала третьою також у цій конкретній гонці, підтвердивши свою стабільність у важких умовах фінального підйому. Другу позицію ж посіла австрійка Тереза Штадлобер.

Нагадаємо, що норвезька лижниця може пропустити Олімпіаду після першого ж дня Тур-де-Скі. Для норвезької лижниці Матільде Мюрвольд участь у багатоденних перегонах Тур-де-Скі завершилася передчасно через важку травму, отриману на італійському етапі в Тоблаху.