Норвежець Клебо вчергове переписав історію світових лижних перегонів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Норвежець Клебо вчергове переписав історію світових лижних перегонів
Клебо є першим в історії володарем шести золотих нагород, розіграних на одній світовій першості
фото: FIS/ActionPress/Arnd Wiegmann

Після домінації на минулорічному Чемпіонаті світу Йоганнес проявив себе на Тур-де-Скі

Норвезький лижник Йоганнес Клебо став абсолютним рекордсменом, здобувши свою п’яту перемогу в загальному заліку багатоденки Тур-де-Скі сезону 2025/26. Про це повідомляє «Главком»

Завдяки цьому тріумфу він став найтитулованішим гонщиком в історії престижної серії, залишивши позаду таких легенд спорту, як Даріо Колонья, Юстина Ковальчик та Тереза Йохауг, у яких в активі по чотири чемпіонські титули. Ювілейний 20-й розіграш багатоденки проходив на трасах італійських Тоблаха та Валь-ді-Ф'ємме і складався з шести етапів, що включали спринти, гонки з роздільним стартом, масстарти та переслідування.

Протягом усієї дистанції Клебо демонстрував стабільність, утримуючи жовту майку лідера від першого до останнього дня змагань. Норвежець виграв три етапи з шести: обидва спринтерські забіги та 20-кілометровий персьют. Також він був близьким до успіху в індивідуальній гонці на 10 кілометрів, де посів друге місце. Попри те, що на фінальному етапі – виснажливому сходженні на гору Альпе ді Черміс – Йоганнес фінішував лише дванадцятим, значного запасу часу вистачило для збереження першої позиції в генеральній класифікації. Його загальний час за підсумками серії склав 1:56:12,4 години, що дозволило випередити найближчого переслідувача на 30,1 секунди.

Весь п’єдестал пошани за підсумками багатоденки зайняли представники Норвегії. Друге місце у загальному заліку виборов Маттіс Стенсхаген, який виграв фінальний масстарт у Валь-ді-Ф'ємме та завоював титул найкращого в гірському заліку. Третім став переможець Туру-2024 Гаральд Остберг Амундсен. Сам Клебо, крім головного трофея, додав до своєї колекції перемогу в окремому спринтерському заліку.

Нагадаємо, що переможниця заключного виду Тур-де-Скі присвятила тріумф загиблому біатлоністу Баккену. Після фінішу Кароліне Сімпсон-Ларсен присвятила свій успіх пам’яті друга, зізнавшись: «Він був зі мною сьогодні», підкресливши, що думки про Баккена допомагали їй боротися до кінця.

