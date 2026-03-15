Шульга підпише дворічний контракт із клубом НБА – ЗМІ

Артем Худолєєв
фото: Maine Celtics

Український захисник Максим Шульга підпише стандартний дворічний контракт з клубом НБА Бостон Селтікс. Як інформує «Главком», про це повідомив інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

23-річний баскетболіст був обраний «Бостоном» під 57-м номером другого раунду драфту НБА 2025 року. Поточний сезон Шульга провів у фарм-команді клубу «Maine Celtics» у G League.

У цьому сезоні українець провів 23 матчі, у яких в середньому набирав: 16,2 очка, 4,5 підбирання та 7,1 передачі. Також Шульга реалізовував 39,9% триочкових кидків, проводячи на майданчику близько 34 хвилин за гру.

Підписання стандартного контракту відкриває українцю можливість отримати місце у ростері «Бостона», який є одним з претендентів на чемпіонство НБА цього сезону. У складі «Селтікс» Шульга тричі виходив на майданчик в рамках регулярного чемпіонату НБА.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Шульга підпише дворічний контракт із клубом НБА – ЗМІ
