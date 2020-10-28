Росія втратила через допінг ще три олімпійських золота. На цей раз у біатлоні



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Євґеній Устюгов повіддає свої медалі Світлина - Областная газета

Антидопінговий відділ CAS виніс рішення на користь IBU у справі про біологічний паспорт Євґенія Устюгова

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні визнав винним колишнього російського біатлоніста Євґенія Устюгова у порушенні антидопінгових правил. Про це повідомляє Inside The Games.

Його звинувачувало Бюро доброчесності Міжнародного союзу біатлоністів (ІВU) на початку 2020-го року щодо відхилень у період із січня 2010-го до лютого 2014 року. Відхилення пов'язані з порушенням рівня гемоглобіну в крові біатлоніста.

Адвокати Устюґова заявляли, що у 35-річного спортсмена «природний високий рівень гемоглобіну через генетичну мутацію». Серед доказів вони представляли «результати аналізів батьків Євґенія Устюгова, у яких була виділена ключова мутація, яка впливає на рівень гемоглобіну в крові».

Також юристи представляли докази, які свідчили, що гемоглобін самого біатлоніста залишався на стабільно високому рівні у тестах IBU ще в 2017 році. Однак, суд виніс вердикт не на користь росіянина. В Устюґова є три тижні на подання апеляції.

Таким чином, через Євгенія Росія втратить три олімпійських нагороди: у мас-старті та естафетну бронзу на грах-2010 у Ванкувері, золото в чоловічій естафеті на Олімпіаді в Сочі-2014.

Через анулювання результатів Устюгова, бронзи в естафеті у Ванкувері позбавили ще трьох росіян – Івана Черезова, Максима Чудова та Антона Шипуліна. А золото у Сочі відберуть в Алєеєя Волкова, Дмітрія Малишка та Антона Шипуліна.

Як наслідок, золото мас-старту у Ванкувері-2010 перейде до француза Мартена Фуркада, срібним призером стане словак Павол Гурайт, а бронза відійде австрійцю Крістофу Зуману. Срібні призери естафети Сочі-2014 німці Ерік Лессер, Даніель Бьом, Арнд Пайффер та Сімон Шемпп стануть олімпійськими чемпіонами. Австрійська команда у складі Крістофа Зумана, Даніеля Мезотіча, Сімона Едера та Домініка Ландертінґера отримає срібло. Норвежці Тар’єй Бьо, Йоганнес Бьо, Уле Ейнар Бйорндален та Еміль Еґле Свендсен отримають бронзові медалі.

Норвезький біатлоніст Тар’єй Бьо вже відреагував на цю інформацію.

«Це ще одна справедлива перемога fair play та чистих спортсменів. У нас не буде нагоди відчути чарівну атмосферу при отриманні олімпійських медалей і поглянути на прапор Норвегії, але це показує, що шахраї ніколи не почуватимуться в безпеці, - заявив Тар'єй. – Я думав раніше, наскільки це прикро – отримати медаль поштою. А тепер сам у такій ситуації. Але це просто ще раз доводить, що під час змагань потрібно боротися до останнього, навіть якщо ти не добираєшся до подіуму. Не можна просто докочуватися до фінішу. Спурт за четверте або п'яте місце може стати вирішальним через кілька років. Може так статися, що саме ці місця в підсумку принесуть медалі. Схоже, що найважливішим у наш час стає спурт за четверте місце».

Тар’єй Бьо також згадав про срібло Устюґова на чемпіонаті світу-2011 в мас-старті. Тоді старший з братів Бьо здобув медалі в п'яти з шести гонок, і саме в мас-старті фінішував четвертим. Якщо Тар’єй виграв би тоді медаль, то став би першим в історії біатлоністом, який здобув нагороди на усіх стартах на чемпіонаті світу. Ймовірно, Бьо-старший отримає бронзу гонки з масовим стартом після повноцінного анулювання усіх спортивних результатів Устюґова в проміжку з 2010 по 2014 роки.

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