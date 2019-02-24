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    Норвжець Бо оформив золотий дубль на чемпіонаті Європи з біатлону

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    Тар'єй Бо - Норвжець Бо оформив золотий дубль на чемпіонаті Європи з біатлону
    Тар'єй Бо
    twitter.com/IBU_CUP

    Ткаленко – 15-й, Прима – 27-й

    Сьогодні на чемпіонаті Європи в Мінську пройшла чоловіча гонка переслідування.

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    Норвезький біатлоніст Тар'єй Бо зробив золотий дубль, вигравши персьют слідом за спринтом. Він лідирував з першого і до останнього метру дистанції і допустив єдиний промах лише на останньому рубежі.

    Другим фінішував росіянин Матвій Єлісєєв, який стартував під 11-м номером. Норвежець Хавард Богетвейт, який стартував 10-м, посів третє місце.

    Найкращий результат серед українців з трьома промахами показав Руслан Ткаленко - 15-е місце.

    Артем Прима теж припустився трьох помилок на стрільбі і зайняв 27-й рядок, а Сергій Семенов при двох промахах фінішував лише 37-м. Дмитро Підручний не вийшов на старт.

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