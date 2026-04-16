Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Ноттінгем Форест» – «Порту». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи

Антон Федорців
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У першому поєдинку сильнішого суперники не виявили
фото: ФК «Ноттінгем Форест»

Розповідаємо про центральний поєдинок вечора в другому за рангом єврокубку

 

Сьогодні, 16 квітня 2026 року, англійський «Ноттінгем Форест» на стадіоні «Сіті Граунд» зустрінеться з португальським «Порту» в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Ноттінгем Форест» – «Порту»

Шанси англійського клубу на 14:40 16 квітня виглядають привабливішими, вважають букмекери GGBET. На перемогу «лісників» запропоновано коефіцієнт 2,47. Імовірна же перемога португальського гранда оцінена балом 3,06. На потенційну нічию в основний час закладено кеф 3,18. Рівнішою виявилася ситуація з проходом у півфінал. На місце в наступному раунді для «Ноттінгема» запропоновано бал 1,79. На путівку же в півфінальну стадію для «Порту» виставлено кеф 2,02. Зате на тотал більше 4,0 закладено коефіцієнт 6,74.

Передматчевий стан команд

«Форест» залишається без травмованих – воротаря Віктора, оборонців Болі та Савони. Під питанням також участь центрбека Жаїра та півзахисника Андерсона. Поза складом «драконів» через проблеми зі здоров'ям опинилися оборонці Перес і Фернандеш, а також нападники Агехова та де Йонг.

У вихідні «лісники» розписали нічию з претендентом на місце в Лізі чемпіонів – бірмінгемською «Астон Віллою» (1:1). На автогол оборонця Мурільйо «Ноттінгем» відповів м'ячем його колеги за амплуа Вільямса. Тим часом «Порту» оформив виїзну перемогу над «Ешторілом» (3:1) у чемпіонаті Португалії. У складі гранда відзначилися вінгер Пепе та хавбек Фрогольдт. А от другий гол суперник відправив у власні ворота.

Історія очних зустрічей

Прийдешній матч стане третім очним для команд у цьому сезоні. Уперше вони перетнулися в основному раунді турніру. Той поєдинок обернувся впевненою домашньою перемогою «Ноттінгема». Голами в складі «Форест» відзначилися півзахисник Гіббс-Вайт і нападник Ігор.

Натомість минулого четверга суперники розписали бойову нічию. На «Драгані» команди обмінялися забитими м'ячами в стартові 15 хвилин. «Порту» відкрив рахунок зусиллями вінгера Гомеса. Та за лічені хвилини оборонець Фернандеш записав до свого пасиву автогол. Отже, з'ясувати володаря путівки в 1/2 фіналу доведеться на Туманному Альбіоні.

Де дивитися матч «Ноттінгем Форест» – «Порту»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі розпочнеться 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Порту

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну