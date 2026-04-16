«Ноттінгем Форест» – «Порту». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи

Розповідаємо про центральний поєдинок вечора в другому за рангом єврокубку

Сьогодні, 16 квітня 2026 року, англійський «Ноттінгем Форест» на стадіоні «Сіті Граунд» зустрінеться з португальським «Порту» в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Ноттінгем Форест» – «Порту»

Шанси англійського клубу на 14:40 16 квітня виглядають привабливішими, вважають букмекери GGBET. На перемогу «лісників» запропоновано коефіцієнт 2,47. Імовірна же перемога португальського гранда оцінена балом 3,06. На потенційну нічию в основний час закладено кеф 3,18. Рівнішою виявилася ситуація з проходом у півфінал. На місце в наступному раунді для «Ноттінгема» запропоновано бал 1,79. На путівку же в півфінальну стадію для «Порту» виставлено кеф 2,02. Зате на тотал більше 4,0 закладено коефіцієнт 6,74.

Передматчевий стан команд

«Форест» залишається без травмованих – воротаря Віктора, оборонців Болі та Савони. Під питанням також участь центрбека Жаїра та півзахисника Андерсона. Поза складом «драконів» через проблеми зі здоров'ям опинилися оборонці Перес і Фернандеш, а також нападники Агехова та де Йонг.

У вихідні «лісники» розписали нічию з претендентом на місце в Лізі чемпіонів – бірмінгемською «Астон Віллою» (1:1). На автогол оборонця Мурільйо «Ноттінгем» відповів м'ячем його колеги за амплуа Вільямса. Тим часом «Порту» оформив виїзну перемогу над «Ешторілом» (3:1) у чемпіонаті Португалії. У складі гранда відзначилися вінгер Пепе та хавбек Фрогольдт. А от другий гол суперник відправив у власні ворота.

Історія очних зустрічей

Прийдешній матч стане третім очним для команд у цьому сезоні. Уперше вони перетнулися в основному раунді турніру. Той поєдинок обернувся впевненою домашньою перемогою «Ноттінгема». Голами в складі «Форест» відзначилися півзахисник Гіббс-Вайт і нападник Ігор.

Натомість минулого четверга суперники розписали бойову нічию. На «Драгані» команди обмінялися забитими м'ячами в стартові 15 хвилин. «Порту» відкрив рахунок зусиллями вінгера Гомеса. Та за лічені хвилини оборонець Фернандеш записав до свого пасиву автогол. Отже, з'ясувати володаря путівки в 1/2 фіналу доведеться на Туманному Альбіоні.

Де дивитися матч «Ноттінгем Форест» – «Порту»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі розпочнеться 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».