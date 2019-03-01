Новачка «Олімпіка» із Косово заявили як серба



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Бетим Халімі olimpik.com.ua

Причина - державна політика України

На своєму офіційному сайті команда повідомила про підписання контракту з голкіпером із Косово Бетимом Халімі, однак на сайті УПЛ інформація про гравця дещо інша.

Причина - державна політика України. Країною голкіпера названа Сербія, від якої колись відділилось Косово. Такої країни наша держава не визнає.

Окрім того, змінено і прізвище гравця - із Халімі і на Альїмі.

На офіційному сайті донецького клубу також ніде не вказано, що Бетим із Косово. Частково визнана держава згадується лише серед колишніх клубів футболіста.

22-річний воротар підписав угоду з «Олімпіком» на 3,5 роки, виступатиме він під 12 номером.