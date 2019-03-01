Новачка «Олімпіка» із Косово заявили як серба
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Бетим Халімі
olimpik.com.ua
Причина - державна політика України
На своєму офіційному сайті команда повідомила про підписання контракту з голкіпером із Косово Бетимом Халімі, однак на сайті УПЛ інформація про гравця дещо інша.
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Причина - державна політика України. Країною голкіпера названа Сербія, від якої колись відділилось Косово. Такої країни наша держава не визнає.
Окрім того, змінено і прізвище гравця - із Халімі і на Альїмі.
На офіційному сайті донецького клубу також ніде не вказано, що Бетим із Косово. Частково визнана держава згадується лише серед колишніх клубів футболіста.
22-річний воротар підписав угоду з «Олімпіком» на 3,5 роки, виступатиме він під 12 номером.