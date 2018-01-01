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    «Шахтар» хоче орендувати форварда «Манчестер Сіті»

    Нападаючий перейшов в «Манчестер Сіті» влітку минулого року з «Аустрії»
    «Шахтар» хоче орендувати у «Манчестер Сіті» нападника Оларенваю Кайоде. За інформацією, мова йде про оренду нігерійця до кінця сезону. Очікується, що рішення по Кайоде буде прийнято в понеділок, повідомляє Scorenigeria.com.ng. «Шахтар» - не єдиний клуб, який проявляє інтерес до нападаючого. Також джерело
    • Сьогодні, 13:03
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    <span>Оларенваю Кайоде. Фото: Getty Images</span>
    Оларенваю Кайоде. Фото: Getty Images

    Нападаючий перейшов в «Манчестер Сіті» влітку минулого року з «Аустрії»

    «Шахтар» хоче орендувати у «Манчестер Сіті» нападника Оларенваю Кайоде.

    За інформацією, мова йде про оренду нігерійця до кінця сезону. Очікується, що рішення по Кайоде буде прийнято в понеділок, повідомляє Scorenigeria.com.ng.

    «Шахтар» - не єдиний клуб, який проявляє інтерес до нападаючого. Також джерело повідомляє, що його хоче бачити в своїх рядах «Ам'єн».

    Крім Кайоде, «гірники» раніше проявляли інтерес до двох гравців «Ман Сіті» - півзахисників Олександра Зінченка і Бруно Сукуліні, 60% прав на якого належать «Вероні». У той же час, «містяни» хочуть придбати у «Шахтаря» центрхава Фреда, і за останньою інформацією, близькі до його покупки влітку.

    Що стосується нігерійського форварда, то в даний момент він перебуває в оренді у «Жироні». У складі іспанської команди 24-річний Кайоде взяв участь в 13-ти поєдинках (2 - в основі) і забитими голами не відзначався.

    Нападаючий перейшов в «Манчестер Сіті» влітку минулого року з «Аустрії». За його трансфер віденський клуб виручив 3,8 мільйона євро.

    В «Аустрії» Кайоде був основним форвардом. У 48 поєдинках минулого сезону нігерієць відзначився 24 голами.

    У суботу, 27 січня, «Шахтар» відправився на збір в ОАЕ, взявши з собою нападника «Маріуполя» Руслана Фоміна.

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