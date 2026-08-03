Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Новий вид шахрайства у велоспорті: чому спортсменки збільшують розмір грудей

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Новий вид шахрайства у велоспорті: чому спортсменки збільшують розмір грудей
Велогонщиці отримують незаконну перевагу в аеродинаміці
фото: Х

Скандал на жіночій «Тур де Франс»

На жіночій велогонці «Тур де Франс» 2026 розгорівся скандал, пов'язаний з новим видом шахрайства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт WielerFlits.

У вівторок, 4 серпня на жіночому «Тур де Франс» 2026 відбудеться 21-кілометрова індивідуальна гонка з роздільним стартом. Багато учасниць Туру побоюються, що їхні суперниці отримуватимуть незаконну перевагу в аеродинаміці за рахунок збільшення об'єму власних грудей. Для цього велогонщиці використовують підкладки у топи.

Подібні маніпуляції з екіпіровкою заборонені, проте у жіночому велоспорті за дотриманням цього правила Міжнародний союз велосипедистів (UCI) практично не слідкує. Вперше подібні порушення були помічене під час Олімпіади-2024 у Парижі.

За оцінками експертів, збільшення об'єму грудей у розділках на рівнинному рельєфі може давати перевагу до 0,78 сек/км.

Нагадаємо, бельгійський велогонщик команди Decathlon-CMA CGM Стан Девульф зазнав перелому лівого ліктя після дорожнього інциденту під час тренувального збору у французькому Лес-Арку.

Інцидент стався під час тренування команди на гірських дорогах. Як розповів Девульф, фургон почав обганяти групу велосипедистів, а потім різко повернув праворуч, фактично підрізавши спортсменів. Першим небезпечного зіткнення уникав П'єр Готера, який був змушений різко змінити траєкторію руху. Лео Бізо почав екстрено гальмувати, а Девульф, не встигнувши зреагувати, зачепив заднє колесо партнера по команді й на швидкості впав на асфальт.

Після аварії водій не зупинився, щоб допомогти постраждалим, і залишив місце події. Попри втечу водія, одному з гонщиків команди вдалося наздогнати автомобіль і зафіксувати його номерний знак. Після цього спортсмени звернулися до поліції та подали офіційну заяву. У разі потреби вся група готова дати свідчення в суді.

Унаслідок падіння Девульф отримав перелом лівого ліктя. Через травму бельгієць буде змушений щонайменше на тиждень припинити тренування, після чого разом із медичним штабом визначить подальший план відновлення.

Теги: велоспорт Тур де Франс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Йонас Вінгегор двічі перемагав на легендарній багатоденці
Один з головних фаворитів Тур де Франс достроково завершив участь у багатоденці
19 липня, 21:13
лена Репінц є однією з лідерок збірної Словенії з біатлону
Словенська біатлоністка стала чемпіонкою країни в іншому виді спорту
23 липня, 21:00
Яспер Філіпсен є одним з найкращих спринтерів у світі
Переможець етапу «Тур де Франс» зізнався, що видалив соцмережі перед багатоденкою
24 липня, 21:26

Новини

Еала повторила рідкісне досягнення Серени Вільямс на тенісному турнірі в Торонто
Еала повторила рідкісне досягнення Серени Вільямс на тенісному турнірі в Торонто
Новий вид шахрайства у велоспорті: чому спортсменки збільшують розмір грудей
Новий вид шахрайства у велоспорті: чому спортсменки збільшують розмір грудей
«Лише 19, а вже чемпіон світу». Ямаль у власному стилі пустився в танець з Кубком світу
«Лише 19, а вже чемпіон світу». Ямаль у власному стилі пустився в танець з Кубком світу
«Шахтар» відмовився від трансферу захисника із Серії А – джерело
«Шахтар» відмовився від трансферу захисника із Серії А – джерело
Опальний форвард із чемпіонату Італії отримав варіант у США – джерело
Опальний форвард із чемпіонату Італії отримав варіант у США – джерело
Визначилися потенційні суперники «Динамо» у плейоф кваліфікації Ліги конференцій
Визначилися потенційні суперники «Динамо» у плейоф кваліфікації Ліги конференцій

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2026
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
86K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
61K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
Вчора, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
1 серпня, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
31 липня, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 липня, 07:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua