Новий вид шахрайства у велоспорті: чому спортсменки збільшують розмір грудей

Скандал на жіночій «Тур де Франс»

На жіночій велогонці «Тур де Франс» 2026 розгорівся скандал, пов'язаний з новим видом шахрайства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт WielerFlits.

У вівторок, 4 серпня на жіночому «Тур де Франс» 2026 відбудеться 21-кілометрова індивідуальна гонка з роздільним стартом. Багато учасниць Туру побоюються, що їхні суперниці отримуватимуть незаконну перевагу в аеродинаміці за рахунок збільшення об'єму власних грудей. Для цього велогонщиці використовують підкладки у топи.

Подібні маніпуляції з екіпіровкою заборонені, проте у жіночому велоспорті за дотриманням цього правила Міжнародний союз велосипедистів (UCI) практично не слідкує. Вперше подібні порушення були помічене під час Олімпіади-2024 у Парижі.

За оцінками експертів, збільшення об'єму грудей у розділках на рівнинному рельєфі може давати перевагу до 0,78 сек/км.

Нагадаємо, бельгійський велогонщик команди Decathlon-CMA CGM Стан Девульф зазнав перелому лівого ліктя після дорожнього інциденту під час тренувального збору у французькому Лес-Арку.

Інцидент стався під час тренування команди на гірських дорогах. Як розповів Девульф, фургон почав обганяти групу велосипедистів, а потім різко повернув праворуч, фактично підрізавши спортсменів. Першим небезпечного зіткнення уникав П'єр Готера, який був змушений різко змінити траєкторію руху. Лео Бізо почав екстрено гальмувати, а Девульф, не встигнувши зреагувати, зачепив заднє колесо партнера по команді й на швидкості впав на асфальт.

Після аварії водій не зупинився, щоб допомогти постраждалим, і залишив місце події. Попри втечу водія, одному з гонщиків команди вдалося наздогнати автомобіль і зафіксувати його номерний знак. Після цього спортсмени звернулися до поліції та подали офіційну заяву. У разі потреби вся група готова дати свідчення в суді.

Унаслідок падіння Девульф отримав перелом лівого ліктя. Через травму бельгієць буде змушений щонайменше на тиждень припинити тренування, після чого разом із медичним штабом визначить подальший план відновлення.