Почеттіно ухвалив рішення щодо свого майбутнього у збірній США

Аргентинський тренер підписав нову угоду до літа 2030 року

Федерація футболу Сполучених Штатів Америки офіційно оголосила про продовження контракту з головним тренером національної збірної Маурісіо Почеттіно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на USsoccer.

Нова угода з аргентинським спеціалістом буде діяти до літа 2030 року. Маурісіо Почеттіно очолив збірну Сполучених Штатів Америки у вересні 2024 року. На чолі команди він вже встиг провести 31 матч. На домашньому Чемпіонаті світу 2026 збірна США під керівництвом Почеттіно дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Бельгії (1:4).

Раніше аргентинський фахівець працював на клубному рівні і очолював «Тоттенхем», «Парі Сен-Жермен» та «Челсі». Під його керівництвом «Тоттенхем» дійшов до фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Федерація футболу Ірану відреагувала на виліт збірної США з Чемпіонату світу, опублікувавши у своїх соцмережах картинку з результатами матчів Ірану проти Бельгії (0:0) та США проти Бельгії (1:4) на мундіалі.

«Весь світ тріумфує після принизливої ​​поразки політики від футболу», – йдеться у підписі до картинки.

Перед матчем із бельгійцями збірна США отримала неочікувану допомогу від ФІФА, дисциплінарний комітет якої призупинив дискваліфікацію найкращого бомбардира команди Фоларіна Балогуна.

Це викликало шквал критики на адресу ФІФА – особливо з огляду на те, що президент США Дональд Трамп зізнався: він особисто дзвонив президентові ФІФА Джанні Інфантіно з цього питання.