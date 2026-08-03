Еала повторила рідкісне досягнення Серени Вільямс на тенісному турнірі в Торонто

Філіппінська тенісистка є справжньою сенсацією WTA-туру

21-річна філіппінська тенісистка Александра Еала вчергове підтвердила статус однієї з найпопулярніших тенісисток, зібравши аншлаг на свій перший матч у канадському Торонто. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tennishead.

Шалена підтримка під час майбутнього матчу

Напередодні старту турніру серії WTA 1000 у Торонто організатори повідомили, що квитки на її дебютний поєдинок у вечірній сесії середи були повністю розпродані ще за кілька днів до матчу. Такий ажіотаж став справжньою рідкістю навіть для одного з найпрестижніших турнірів Північної Америки.

Інтерес до виступу Еали продовжує стрімко зростати після її проривного сезону, в якому вона закріпилася серед найкращих тенісисток світу та стала головною спортивною зіркою Філіппін. За даними аналітичного порталу Tennis Connected, подібний попит на матч першого кола в Торонто востаннє спостерігався лише за часів виступів легендарної Серени Вільямс. Навіть дебютні матчі Роджера Федерера, Рафаеля Надаля чи Новака Джоковича на канадському «тисячнику» далеко не завжди проходили при повністю заповнених трибунах.

Однією з головних причин такого феноменального інтересу називають величезну підтримку численної філіппінської діаспори, яка створює для Еали майже домашню атмосферу на турнірах по всьому світу. Інтерес до тенісистки настільки високий, що навіть її післяматчеві пресконференції зберігають мільйони переглядів.

Потужний сезон в Еали

Вихованка академії Рафаеля Надаля проводить найуспішніший сезон у кар'єрі. Перед стартом у Торонто вона посідає рекордне для себе 28-ме місце у світовому рейтингу WTA та вже встигла здобути кілька гучних перемог над представницями еліти. Наприклад, на Вімблдоні-2026 Еала сенсаційно вибила експершу ракетку світу Ігу Свьонтек і вперше дісталася четвертого кола турніру Великого шлема. Загалом у її активі вже сім перемог над тенісистками з першої десятки світового рейтингу при лише чотирьох поразках. Серед суперниць, яких вона вже обігравала, є Іга Свьонтек, Наомі Осака та Медісон Кіз.

До Канади Еала приїде одразу після успішного виступу на турнірі WTA 500 у Вашингтоні, де вона дісталася фіналу та боротиметься за титул із Джессікою Пегулою. Раніше цього року філіппінка також стала першою представницею своєї країни, якій вдалося вийти до півфіналу турніру серії WTA 1000 (у Маямі), а також дебютувати у топ-100 світового рейтингу.

Нагадаємо, що саме Еала вибила з турніру у Вашингтоні Еліну Світоліну, яка у першому раунді перемогла скандальну ексросіянку Кудерметову.