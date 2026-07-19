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Один з головних фаворитів Тур де Франс достроково завершив участь у багатоденці

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Один з головних фаворитів Тур де Франс достроково завершив участь у багатоденці
Йонас Вінгегор двічі перемагав на легендарній багатоденці
фото: TNT Sports

Йонас Вінгегор був одним з головних претендентів на перемогу 

Дворазовий переможець Тур де Франс Йонас Вінгегор достроково завершив виступ на цьогорічних змаганнях через катастрофу на 15-му етапі змагань. Про це повідомляє «Главком».

Кошмарний етап для данця

Лідер команди Visma-Lease a Bike зазнав серйозного падіння під час 15-го етапу та був змушений залишити перегони в кареті швидкої допомоги.

Інцидент стався приблизно за 21 кілометр до фінішу на виїзді з кругового перехрестя перед фінальним підйомом на Плато де Солезон. У цей момент Visma-Lease a Bike контролювала темп пелотону, однак Вінгегор, імовірно, зачепив бордюр і впав на великій швидкості. Разом із данцем на асфальті опинилися також гонщики UAE Team Emirates Фелікс Гросшартнер та Айзек дель Торо.

Телетрансляція показала, як Вінгегор тримався за плече та не міг одразу підвестися. Медики надали йому допомогу безпосередньо на місці, після чого транспортували до медичного автомобіля. Продовжити боротьбу дворазовий чемпіон Тур де Франс уже не зміг.

Після фінішу партнер данця по команді Давіде Пігандзолі припустив, що причиною аварії міг стати мотоцикл супроводу. «Мотоцикл їхав прямо перед пелотоном і, можливо, обрав не найкращу траєкторію. Ми на щось наштовхнулися, і я побачив, що Йонас, який їхав одразу за мною, упав», – сказав італієць.

Неприємний візит о другій ночі

Напередодні старту етапу Visma-Lease a Bike вже висловлювала невдоволення через нічний допінг-контроль. За словами Вінгегора, представники Міжнародного агентства допінг-тестування розбудили його близько другої години ночі для здачі проби. «Я спав дуже добре, тому цей стук у двері о другій ночі став сюрпризом. Добре, що вони тестують, але коли це безпосередньо впливає на твій сон і результати – це погано. Сподіваюся, я був такий не один, умови мають бути рівними для всіх», – зазначив данець.

Із критикою процедури виступив і його партнер по команді Маттео Йоргенсон, який назвав нічні перевірки неповагою до гонщиків. Аналогічний допінг-контроль перед етапом проходив і лідер генеральної класифікації Тадей Погачар.

Сходження Вінгегора означає завершення його боротьби не лише за третю перемогу на Тур де Франс, а й за історичний дубль «Джиро д'Італія» – Тур де Франс в одному сезоні. Перед початком 15-го етапу данський велосипедист посідав друге місце в генеральній класифікації, поступаючись Погачару 4 хвилини 30 секунд.

Перемогу ж на етапі здобув бельгієць Ремко Евенепул, який випередив на фініші Погачара. Завдяки сходу Вінгегора саме бельгієць піднявся на другу позицію в загальному заліку Тур де Франс 2026.

Нагадаємо, що під час етапу легендарної багатоденки стався завал за участю 15 велосипедистів

Теги: велосипедист Тур де Франс велоспорт спорт

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