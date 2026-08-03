Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Новачок Прем'єр-ліги сенсаційно відібрав очки в ЛНЗ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Новачок Прем'єр-ліги сенсаційно відібрав очки в ЛНЗ
Чернівчани зупинили команду Віталія Пономарьова
фото: ФК «Буковина»

Віцечемпіон України не зміг перемогти на старті сезону

Чернівецька «Буковина» розписала нічию з черкаським ЛНЗ (0:0) у першому турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

У дебюті «насінники» заволоділи ініціативою. За стартові чверть години черкасці змарнували два моменти. Спершу Цара розім'яв голкіпера низовим ударом, а потім Пасіч не зміг пробити Пенькова в ближньому куті.

Ще одну нагоду ЛНЗ не використав згодом. У середині першого тайму Девід у падінні відправив м'яч над воротами після прострілу Цари. А перед перервою чернівчанин Задерака з рикошетом пробив поруч зі стійкою.

На старті другої половини Кузик головою поцілив у каркас воріт «Буковини» після навісу Драмбаєва. Згодом повз рамку пробив Ассінор. Однак, поступово господарі відсунули перебіг подій подалі від володінь Пенькова.

Більше того, підопічні Сергія Шищенка цілком могли оформити й абсолютну сенсацію. Особливо старався Войтіховський. Для початку нападник змусив сфолити Муравського, щоб зірвати вихід віч-на-віч із кіпером. А потім лише дивом не влучив головою у падінні в кут воріт після навісу Задераки.

Зрештою, команди обійшлися без голів. «Буковина» оформила сенсацію у першому за 32 роки поєдинку в елітному дивізіоні. Натомість ЛНЗ не зумів підтвердити статус фаворита протистояння.

Українська Прем'єр-ліга. Перший тур

«Буковина» – ЛНЗ – 0:0

Standings provided by Sofascore

До слова, львівські «Карпати» на виїзді розгромили «Кривбас» із Кривого Рогу. «Леви» пропустили першими, але відігралися перед перервою. У другому таймі львів'яни забили ще тричі.

Нагадаємо, луганська «Зоря» впевнено здолала «Колос» із Ковалівки в матчі-відкритті сезону УПЛ. Голи оформили нападники Будківський та Задорожний. У складі хліборобів був вилучений оборонець Бурда.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ ФК ЛНЗ ФК «Буковина»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юрій-Володимир Герета оформив трансфер у межах міста
«Карпати» поповнили склад черговим голкіпером
Сьогодні, 16:57
Подоляни оформили звитягу з великим рахунком
«Епіцентр» у дебюті Прем'єр-ліги в Кам'янці-Подільському розгромив «Оболонь»
Вчора, 17:35
«Моряки» не змогли організувати сенсацію
«Полісся» стартувало в Прем'єр-лізі з непростої перемоги над «Чорноморцем»
Вчора, 15:24
«Харків» розпочав новий сезон УПЛ матчем проти «Вереса»
Українська Прем'єр-ліга: «Харків» мінімально обіграв «Верес»
1 серпня, 17:25
«Карпати» стартували в новому сезоні УПЛ з гостьової перемоги над «Кривбасом»
«Карпати» ефектно розгромили «Кривбас» у матчі Прем'єр-ліги
1 серпня, 15:51
Підопічні Віктора Скрипника відсвяткували успіх
«Зоря» впевнено здолала «Колос» у матчі-відкритті сезону Прем'єр-ліги
31 липня, 19:57
Бруно Іглесіас пройшов школу «вершкових»
«Карпати» оголосили про перехід півзахисника з дубля «Реала»
31 липня, 21:52
У заявці «Шахтаря» на новий сезон УПЛ 32 футболіста
«Шахтар» оприлюднив заявку на новий сезон Прем'єр-ліги
1 серпня, 15:37
Фелліпе Вієйра перебрався до міста Лева
Середняк Прем'єр-ліги оформив перехід чергового іноземця
22 липня, 19:30

Новини

Євро-2026 з легкої атлетики: федерація пояснила, чому Україна не використала 13 ліцензій
Євро-2026 з легкої атлетики: федерація пояснила, чому Україна не використала 13 ліцензій
20-річна марокканська футболістка загинула, намагаючись переплисти до іспанської Сеути
20-річна марокканська футболістка загинула, намагаючись переплисти до іспанської Сеути
Чемпіон Німеччини-2009 офіційно повернувся до Бундесліги на новий сезон
Чемпіон Німеччини-2009 офіційно повернувся до Бундесліги на новий сезон
Мудрик провів перше тренування у складі «Челсі» після дискваліфікації
Мудрик провів перше тренування у складі «Челсі» після дискваліфікації
Новачок Прем'єр-ліги сенсаційно відібрав очки в ЛНЗ
Новачок Прем'єр-ліги сенсаційно відібрав очки в ЛНЗ
Почеттіно ухвалив рішення щодо свого майбутнього у збірній США
Почеттіно ухвалив рішення щодо свого майбутнього у збірній США

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2026
86K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
61K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
Вчора, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
1 серпня, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
31 липня, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 липня, 07:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua