Новачок Прем'єр-ліги сенсаційно відібрав очки в ЛНЗ

Віцечемпіон України не зміг перемогти на старті сезону

Чернівецька «Буковина» розписала нічию з черкаським ЛНЗ (0:0) у першому турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

У дебюті «насінники» заволоділи ініціативою. За стартові чверть години черкасці змарнували два моменти. Спершу Цара розім'яв голкіпера низовим ударом, а потім Пасіч не зміг пробити Пенькова в ближньому куті.

Ще одну нагоду ЛНЗ не використав згодом. У середині першого тайму Девід у падінні відправив м'яч над воротами після прострілу Цари. А перед перервою чернівчанин Задерака з рикошетом пробив поруч зі стійкою.

На старті другої половини Кузик головою поцілив у каркас воріт «Буковини» після навісу Драмбаєва. Згодом повз рамку пробив Ассінор. Однак, поступово господарі відсунули перебіг подій подалі від володінь Пенькова.

Більше того, підопічні Сергія Шищенка цілком могли оформити й абсолютну сенсацію. Особливо старався Войтіховський. Для початку нападник змусив сфолити Муравського, щоб зірвати вихід віч-на-віч із кіпером. А потім лише дивом не влучив головою у падінні в кут воріт після навісу Задераки.

Зрештою, команди обійшлися без голів. «Буковина» оформила сенсацію у першому за 32 роки поєдинку в елітному дивізіоні. Натомість ЛНЗ не зумів підтвердити статус фаворита протистояння.

Українська Прем'єр-ліга. Перший тур

«Буковина» – ЛНЗ – 0:0

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До слова, львівські «Карпати» на виїзді розгромили «Кривбас» із Кривого Рогу. «Леви» пропустили першими, але відігралися перед перервою. У другому таймі львів'яни забили ще тричі.

Нагадаємо, луганська «Зоря» впевнено здолала «Колос» із Ковалівки в матчі-відкритті сезону УПЛ. Голи оформили нападники Будківський та Задорожний. У складі хліборобів був вилучений оборонець Бурда.