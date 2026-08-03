«Карпати» поповнили склад черговим голкіпером

Команда Франа Фернандеса підібрала лідера занепалих сусідів

Воротар Юрій-Володимир Герета змінив львівський «Рух» на місцеві «Карпати». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Кіпер приєднався до «левів» безкоштовно. Він уклав із «Карпатами» контракт на три роки. Новачок повернувся у рідний клуб – до дебюту на професіональному за «Рух» він займався у тутешній академії.

Герета зіткнеться з неабиякою конкуренцією. У розпорядженні штаб на чолі з Франом Фернандесом раніше опинилися Антон Жилкін, Денис Марченко та Роман Мисак. У першому турі 90 хвилин за «левів» провів Марченко.

У минулому сезоні Герета був основним у «Русі». Він зіграв 28 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 43 м'ячі. На замку ворота зберіг українець у п'яти поєдинках.

До слова, раніше «Карпати» на виїзді розгромили «Кривбас» із Кривого Рогу. «Леви» пропустили першими, але відігралися перед перервою. У другому таймі львів'яни забили ще тричі.

Нагадаємо, луганська «Зоря» впевнено здолала «Колос» із Ковалівки в матчі-відкритті сезону УПЛ. Голи оформили нападники Будківський та Задорожний. У складі хліборобів був вилучений оборонець Бурда.